Renault 9 (1981-1988)

Peu de véhicules ont l'air aussi naturel et simple que la Renault 9 présentée il y a 40 ans. Capot, habitacle, coffre : les voitures dessinées par les enfants ressemblent exactement à la Renault 9 : n'est-ce pas ?

Son design dénué de charme a en revanche été bien pensé. La Renault 9 a même été nommée "voiture de l'année" et, avec sa jumelle la Renault 11, elle est la troisième voiture française la plus vendue, derrière la Peugeot 206 et la Renault 4. Rien d'étonnant à cela, puisque la Renault 9 a été construite et vendue dans le monde entier pendant près de 20 ans.

Une success story internationale

Au début des années 1980, Renault jette son dévolu sur le marché américain qui promet de riches profits. Pour s'implanter définitivement de l'autre côté de l'Atlantique, Renault envisage de fabriquer sa voiture localement avec un partenaire américain. Le choix s'est porté sur l'American Motors Corporation (AMC), qui a notamment construit les célèbres modèles Jeep.

Conformément à son objectif de pénétrer le marché américain, le constructeur français a conçu la Renault 9 comme une berline classique à quatre portes. Sous sa carrosserie, cette voiture de 4,06 mètres de long offrait un châssis confortable, des moteurs quatre cylindres économiques, un vaste espace pour les passagers et les bagages - le coffre à lui seul avait une capacité de 422 litres - et des innovations telles que les "sièges à bascule", qui permettaient de varier l'angle de la surface du siège.

Ici, l'angle d'inclinaison du siège peut être modifié comme sur une balançoire pour s'adapter aux besoins des occupants. Grâce à cette conception spéciale - siège monotrace - les rails n'occupent que la moitié de l'espace qui leur est réservé habituellement. Cela permet aux passagers assis à l'arrière de placer leurs pieds à gauche et à droite sous les sièges avant. Avec le passage à la Renault 19, cette solution a été abandonnée au profit de sièges globalement plus larges.

La somme de toutes ces caractéristiques a valu à la Renault 9 la plus haute récompense. En effet, en 1982, un jury international d'experts a décerné le titre de "Voiture de l'année" à la Renault 9 devant l'Opel Ascona C et la VW Polo II.

Un an plus tard, la R 9 est commercialisée en Amérique sous le nom de Renault Alliance et avec le logo AMC sur la lunette arrière. En plus de la version à quatre portes, la version américaine est également disponible en coupé deux portes et en cabriolet. Le modèle franco-américain est également bien accueilli par la presse spécialisée américaine. Le magazine Motor Trend lui a également décerné le titre de "voiture de l'année" en 1983. Les moteurs à essence quatre cylindres développaient de 65 à 96 ch, et l'Alliance (Renault 9) et l'Encore (Renault 11), ont été proposées aux Etats-Unis jusqu'en 1987.

Diverses motorisations pour diverses versions

La gamme en Europe s'étendait initialement de 48 à 80 ch. Le moteur de base d'une cylindrée de 1,1 litre demandait beaucoup de patience au conducteur. Cette Renault 9 mettait 21,6 secondes pour atteindre 100 km/h, et à 140 km/h, c'était fini. Au moins, le couple maximal de 80 Nm était disponible à partir de 2500 tr/min.

En 1982, un diesel de 54 ch a suivi, à l'autre extrémité il y avait un moteur turbo essence dans la Renault 11 introduite en 1983, le modèle frère de la 9 à hayon, qui à son tour a hérité de la Renault 14. Après la Renault 11 en 1984, une version turbo a également été ajoutée au modèle Renault 9 en 1985.

Ses performances ont conféré à la Renault 9 Turbo un statut particulier dans le segment des berlines sportives de taille moyenne. Le moteur de 1397 cm3 était équipé d'un turbocompresseur Garrett T2 qui portait la puissance à 105 ch et offrait des performances assez sportives pour l'époque. La vitesse maximale était de 184 km/h.

En octobre 1986, la Renault 9 et la 11 ont subi un lifting, avec notamment une révision de l'avant de la voiture. Les doubles phares rectangulaires caractéristiques de la 11 ont cédé la place à des phares simples plus grands et légèrement inclinés, et sur les modèles les mieux équipés, comme la TXE/GTE, à des phares doubles plus larges. De même, les clignotants avant ont été déplacés du pare-chocs vers les phares.

En outre, les feux arrière ont été assombris et la plaque d'immatriculation arrière a été déplacée vers le pare-chocs. Des pare-chocs plus volumineux, parfois peints, avec un spoiler transparent à l'avant et des versions à moteur "plus propre" pour divers marchés comme l'Allemagne et la Suisse ont suscité une demande accrue.

La production des Renault 9 et 11 a été arrêtée en France et en Espagne en décembre 1988 après exactement 2'405'246 exemplaires écoulés. La production s'est poursuivie en Argentine, en Colombie et en Turquie, où elle a été connue sous le nom de Renault Broadway jusqu'en 2000. Sa successeure était la Renault Symbol, la version à malle de la Renault Clio.

Parmi les autres curiosités, il y avait la Renault Luxmore qui était produite par Sanfu Motors à Taiwan. Il s'agissait d'une Renault 9 phase 2 dont l'arrière et l'intérieur étaient similaires à ceux de la Renault 19.