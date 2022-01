Si chez nous le low cost est réservé à Dacia, sur d'autres marchés, notamment émergents, c'est bien avec le badge Renault qu'ils se présentent. On pensent évidemment à la Renault Kwid, que l'on connaît chez nous sous le nom de Dacia Spring. Sauf que si cette dernière est électrique, la Kwid elle est bel et bien thermique.

Et justement la Kwid se présente dans une version restylée, avec des améliorations mécaniques et de nouveaux équipements, notamment de sécurité. Pour nous, c'est peut être l'occasion d'y voir les futurs changements sur la Dacia Spring !

Notons tout de suite que la version Life, la moins chère et sans climatisation ni direction assistée, est abandonnée. Mais les prix sont toujours aussi bas : présentée au Brésil, les prix vont de R$ 59 890 à R$ 67 690, soit de 9670 € à 10 930 €.

La Renault Kwid reste donc comme l'un des modèles les moins chers au Brésil, surtout devant la Fiat Mobi, son principal concurrent, mais anticipe déjà l'arrivée de la Citroën C3, une bicorps qui suit la même proposition d'éléments SUV de la Kwid, malgré une taille légèrement plus grande.

5 Photos

Quelles nouveautés ?

La Renault Kwid 2023 s'offre un look revu et corrigé. À l'avant, les phares sont placés un peu plus bas, laissant la partie supérieure pour les feux de jour à LED. Il s'inspire des SUV pour augmenter la sensation de robustesse, avec un nouveau pare-chocs avant doté de plus grandes prises d'air, abandonnant les feux de brouillard.

De profil, la Kwid restylée change les roues. La principale nouveauté réside dans les enjoliveurs qui imitent les roues des versions moins chères, désormais peintes en noir et argent, et dans la possibilité de choisir des jantes en alliage de 14 pouces en option sur l'Intense et de série sur l'Outsider. Cette dernière est la version "aventurière" qui suit d'ailleurs le mouvement, avec des différenciations visuelles au niveau de la barre de toit, et des plaques de protection avant et arrière.

À l'arrière, les changements sont plus timides. Les feux gagnent une nouvelle organisation interne et des LED pour la signature. Dans le pare-chocs, les réflecteurs gagnent de l'espace aux extrémités. Le toit en bitume est en option sur l'Intense et de série sur l'Outsider, une autre innovation visuelle pour la Kwid 2022.

A l'intérieur, la Kwid reçoit de légères modifications, à l'instar de l'extérieur. Le tableau de bord comporte un affichage numérique, simple mais complet d'informations, en plus des LED sur les côtés pour indiquer la température du moteur et le niveau de carburant, ainsi que le compte-tours. Au centre, dans les versions Intense et Outsider, un système multimédia avec écran de 8 pouces, miroir pour smartphone via Apple CarPlay et Android Auto et un moniteur de mode de conduite, indiquant la voie la plus économique. Les sièges reçoivent un nouveau motif de tissu, ainsi que des détails sur le tableau de bord.

En matière d'équipement, la Kwid 2023 reçoit des contrôles de traction et de stabilité de série sur toutes les versions, en complément des 4 airbags. L'ensemble comprend l'assistant de démarrage en côte, ainsi que le contrôle de la pression des pneus et l'ordinateur de bord dans toutes les versions.

La mécanique est également mise à jour, bien qu'elle n'adopte pas le moteur 1.0 SCe dans la même version que celle utilisée par Sandero. Il s'agit du même 3 cylindres à double commande, qui a reçu une nouvelle calibration, une nouvelle centrale électronique et un nouveau capteur de phase.

En plus d'améliorer la consommation, avec l'aide du système start-stop, la Kwid atteint 68 ch et 92 Nm de couple en essence (2 ch supplémentaires) et 71 ch en éthanol, soit une amélioration de 1 ch. Voir la comparaison de la consommation, selon Inmetro.

Ville (essence) Route (essence) Ville (éthanol) Route (éthanol) Kwid 2022 14,9 km/litre 15,7 km/litre 10,3 km/litre 10,8 km/litre Kwid 2023 15,3 km/litre 15,7 km/litre 10,8 km/litre 10,9 km/litre

Prix et équipement

La Renault Kwid 2023 perd la version Life, auparavant entrée de gamme. Le catalogue est donc composé des versions Zen, Intense et Outsider, toujours avec la climatisation, la direction assistée électrique, 4 airbags et les contrôles de traction et de stabilité de série. Voir les principaux éléments de chaque version :

- Renault Kwid Zen : direction assistée, climatisation, 4 airbags, radio avec USB et Bluetooth, verrouillage électrique, vitres avant électriques, feux de jour à LED, contrôles de traction et de stabilité, aide au démarrage en côte, start-stop, contrôle de la pression des pneus, tableau de bord à LED et ordinateur de bord, ouverture du coffre, roues de 14" avec enjoliveurs ;

- Renault Kwid Intense : Zen + poignées dans la couleur de la voiture, enjoliveurs 14" en deux couleurs, rétroviseurs électriques, clé de voiture, système multimédia avec écran 8" et miroir via Apple CarPlay et Android Auto, feux arrière à LED, caméra de recul, commande audio dans la colonne de direction. En option, toit en bitume et jantes en alliage de 14" ;

- Renault Kwid Outsider : Intense + barres de toit, plaque de protection avant et arrière, jantes diamantées 14", moulures latérales, intérieur avec détails verts.