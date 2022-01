Présentée à la fin du mois, la Renault Kwid restylée apparaît avant l'heure au Brésil. La citadine confirme son look inspiré de la Kwid vendue en Inde, qui présente un ensemble de feux avant divisés et un intérieur nettement plus raffiné que le modèle actuellement sur le marché.

Les photos ont été aimablement fournies par AutoINBrasil. La voiture repérée est en version Outsider ; la plus chère actuellement dans la gamme Kwid. Peinte dans une belle nuance de bleu, la carrosserie se distingue à l'avant par des phares divisés, où la partie supérieure est composée de feux de jour à LED. Le plus intéressant est que la calandre apporte un filet qui donne une continuité aux feux.

Galerie: Renault Kwid restylée

7 Photos

Avec le grand changement apporté aux optiques, le pare-chocs avant a également subi quelques retouches, comme les pièces en plastique juste en dessous des phares principaux qui simulent une prise d'air.

De profil, le changement le plus notable concerne les jantes de 14". Le lettrage Outsider s'enrichit de la lettre "R" en vert, tandis que les rétroviseurs conservent le motif actuel avec les caches peints en noir brillant.

Sur les photos de cette Kwid Outsider repérée au Brésil, il est possible de voir que l'écran central est plus grand et qu'il ne dispose que d'un seul bouton pour le volume. L'accent est mis sur le nouveau tableau de bord partiellement numérique, avec l'ordinateur de bord et les instruments analogiques juste à côté.

La Kwid va monter d'un cran en recevant le moteur 1.0 SCe de la Sandero, comme l'a découvert le magazine Quatro Rodas. Ce modèle disposera de 82 ch et d'un couple plus convenable.

Renault Kwid Ultra - Afrique du Sud

Avec plus de puissance et de couple, la nouvelle Kwid bénéficiera également d'une boîte de vitesses aux rapports plus longs, ce qui favorisera une réduction de la consommation. Des éléments tels que les contrôles de stabilité et de traction devraient également figurer de série.