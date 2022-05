Les grandes berlines n'ont pas manqué dans l'histoire des constructeurs français, mais ces produits haut de gamme n'ont pas tous connu le même succès, surtout à une époque relativement récente. Renault, par exemple, a toujours eu une relation controversée avec les berlines de luxe.

Contrairement à son rival Citroën, qui a réussi à avoir dans sa gamme à la fois des compactes et des berlines innovantes, le losange a eu beaucoup plus de chance avec les petites et moyennes voitures. Pourtant, la Renault Safrane, le dernier fleuron classique lancé en 1992 et produit pendant huit ans, n'était en aucun cas une voiture sans qualités.

L'héritage des 25

Au début des années 1990, Renault a connu une transition particulièrement importante, qui a coïncidé avec le passage des numéros aux noms de modèles réels et avec des révolutions techniques et stylistiques. Dans le bas de l'échelle des prix, le succès était garanti par la Clio, héritière de la dynastie des R5, bientôt rejointe par la Twingo.

Renault Safrane RXE 1992

Dans le haut de gamme, en revanche, les choses se compliquent un peu : avec la 25, Renault est passé des grandes berlines 5 portes à hayon représentées par les R16, 20 et 30, à la solution de la voiture à hayon "et demi", c'est-à-dire avec un hayon mais aussi une partie arrière, ce qui leur confère une allure un peu plus classique et élégante tout en conservant leur côté pratique.

La 25 est cependant accueillie discrètement en France mais plus tièdement dans le reste de l'Europe, notamment en raison de défauts tels qu'une finition qui n'est pas à la hauteur de la concurrence allemande et des moteurs pas toujours très fiables. Ce sont des défauts que son successeur a dû surmonter.

La Safrane est née

Le nouveau modèle, baptisé Safrane a connu un développement très similaire, conservant le hayon et les volumes de la 25, à tel point qu'au moment de sa présentation au Salon de Genève en 92, on a soupçonné qu'il s'agissait d'un simple restylage.

Renault Safrane Biturbo 1993

En réalité, Renault, qui avait connu au cours de la décennie précédente des difficultés financières, naviguait vers des rivages meilleurs et avait investi massivement pour rendre le nouveau vaisseau amiral plus adapté aux attentes du marché.

Avec ses 4,73 mètres de long, son design n'est plus angulaire mais doux, avec des lignes arrondies qui soulignent l'important changement de direction stylistique amorcé ces années-là, et un intérieur presque futuriste avec un tableau de bord et des commandes inspirés de l'aéronautique, tout en étant très spacieux.

En ce qui concerne la mécanique et le châssis, la traction reste à l'avant comme sur la 25, mais avec une architecture plus moderne à moteur transversal, tandis que la suspension était indépendante à l'arrière. Les versions les plus riches étaient équipées d'amortisseurs hydrauliques et de pneus avec système de mise à niveau automatique et ABS, tandis que les freins étaient à disques auto-ventilés à l'avant et à disques pleins ou à tambours à l'arrière selon le niveau de finition et le marché.

Renault Safrane 3.0 V6 RXE 1993

La gamme de moteurs était déjà très variée au lancement, et comprenait plusieurs unités de la famille Douvrin développées et produites en collaboration avec Peugeot. Le modèle de base était un 2.0 L 8 soupapes de 107 ch, dont il existait également une variante 12V (avec trois soupapes par cylindre) et environ 130 ch pour les marchés où les moteurs de plus de deux litres étaient plus lourdement taxés, comme en Italie.

Au-dessus, il y avait les 2.2 L, avec 8 ou 12 soupapes et 110 et 138 ch, tandis qu'au sommet de la gamme se trouvait le 3.0 V6 PRV, résultat d'une alliance tripartite avec Peugeot et Volvo, dans une version 12 soupapes avec 170 ch. Après les bons retours des années précédentes, Renault a décidé d'inclure un turbodiesel 2.1 L de 90 ch, toujours issu de la famille Douvrin. Une transmission automatique à 4 vitesses était également proposée pour les moteurs les plus puissants, en alternative à la transmission manuelle à 5 vitesses de série.

Renault Safrane Biturbo 1993 Renault Safrane Biturbo 1993

Le Biturbo et autres nouveautés

Restant presque inchangée pendant ses quatre premières années de vie, du moins en termes de moteurs, la Safrane a enrichi la gamme de différents équipements, dont certaines éditions spéciales plus raffinées.

Les principales innovations en matière de motorisation ont été introduites presque en une seule fois en 1993, en commençant par un deuxième turbodiesel 2,5 litres de 113 ch de Sofim, ainsi que la variante 3.0 V6 Quadra avec transmission intégrale semi-permanente et viscocoupleur déjà proposé sur l'Espace, mais avec le moteur 2.2 L.

Renault Safrane 2.2 SI RT 1992

La grande nouveauté est, encore une fois en 1993, le Biturbo, propulsé par une autre version du V6 3.0 L avec double turbocompresseur et une puissance de plus de 260 ch et 365 Nm de couple. Basée sur la version Quadra, elle conserve la transmission intégrale, mais affiche une vitesse maximale de 250 km/h et un temps de 0 à 100 en 7,2 secondes, contre 225 km/h et 11,5 secondes pour la Quadra à moteur thermique.

Renault Safrane 1996

Restylage et déclin

La carrière de la Safrane est loin d'être brillante : comme son ancêtre, la 25 reçoit un bon accueil en France et un accueil plus mitigé dans le reste de l'Europe, où elle est critiquée non pas pour son agrément de conduite ou sa tenue de route - jugés excellents - mais pour sa consommation de carburant supérieure à la moyenne, que les moteurs plus puissants n'ont certainement pas contribué à améliorer. La seule exception était le diesel 2,5 litres, un bon compromis compte tenu des performances. Même le style, bien que moderne, n'a jamais fait battre le cœur des conducteurs.

C'est donc en 1996 qu'arrive le restylage, mais avec des résultats qui ne sont pas du tout les bienvenus et qui, en fait, à la lumière des faits, aggravent le style du vaisseau amiral : avant redessiné mais moins caractéristique et feux arrière en forme de L, plus originaux mais avec un goût trop "japonais", pas si populaire en Europe à l'époque.

Renault Safrane 1996

Un changement de style accompagné d'une rationalisation de la gamme de moteurs, les 2.0 L et 2.2 L étant remplacés par un moteur de base d'un peu moins de 2 litres et un 2.5 L, tous deux réalisés en collaboration avec Volvo et plus efficaces, développant 136 et 164 ch. Un nouveau turbodiesel 2.2 dt de 113 ch, cette fois signé Renault, a remplacé les précédents 2.1 L et 2.5 L.

En outre, les versions Quadra et Biturbo (la seule à atteindre des prix intéressants aujourd'hui, entre 6 000 et 10 000 € pour la mieux conservée des 103 000 construites) ont été abandonnées, tandis que le 3.0 V6 PRV a été mis à jour avec des têtes 4V, 194 ch et une boîte de vitesses automatique de série.

En termes de ventes, la Safran a continué à décliner jusqu'en 2000, date à laquelle elle a été définitivement retirée du marché après avoir totalisé un peu plus de 300 000 ventes, pour être remplacée - mais seulement deux ans plus tard - par l'excentrique Vel Satis, un autre modèle chargé d'attentes non satisfaites.