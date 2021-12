À chaque année son lot de nouvelles voitures qui arrivent en collection. Et pour 2022, ce sont les véhicules apparus en 1992 qui rentreront de fait en collection car ayant atteint l'âge fatidique des 30 ans.

C'est plutôt amusant de revenir en arrière en 1992 et voir que celles qui étaient il y a encore pas si longtemps des "youngtimers" pourront maintenant se frayer un chemin au milieu de modèles des années 1960, 1950, ou encore plus vieux ! D'ailleurs à regarder les modèles sortis en 1992, on a l'impression que certains d'entre eux n'ont jamais réellement quitté nos rues. Tandis que d'autres, eux, ont disparu depuis bien longtemps !

C'est parti pour un rapide tour d'horizon des voitures qui débarquent sur le marché de la voiture de collection en 2022. Une liste non exhaustive, par ordre alphabétique, qui pourrait bien vous révéler qu'il y a de l'or dans votre garage !

VW Vento

Avant tout, précisons que nous nous sommes limités aux véhicules qui ont également été lancés sur le marché en 1992. Mais nous n'avons pas pu inclure certains modèles qui ont effectivement été présentés en 1992, mais qui sont arrivés sur les routes en 1993. À l'image de la Renault Twingo.

De plus, nous avons renoncé dans la mesure du possible aux variantes de moteur en tant que nouveautés, car cela aurait dépassé le cadre. Malgré tout cela, il reste encore quelques bons plans et de futurs classiques.

Alfa Romeo 155

Commençons par la lettre A comme Alfa Romeo et Audi : il y a 30 ans, l'Alfa 155 était lancée sur le marché. Cette berline de classe moyenne à hayon, traction avant et moteur transversal était basée sur une plateforme Fiat, utilisée entre autres sur la Tipo et la Tempra. Seuls les moteurs, jusqu'au V6 de 2,5 litres, respirent le charme Alfa.

L'Audi 80 Avant misait moins sur le charme que sur l'utilité. Enfin, Audi proposait un break dans cette catégorie, et ce même avec jusqu'à 174 ch pour une cylindrée de 2,8 litres. Curieusement, Audi était même presque une sorte de précurseur à côté de BMW, car le modèle T de la Mercedes Classe C n'est apparu que plus tard.

En parlant de BMW, la belle Série 3 Coupé de série E36 a fait ses débuts en 1992, avant de faire parler d'elle dans les médias sous le nom de "Série 4". De nos jours, les six cylindres sont très demandés, mais les bonnes voitures qui n'auraient pas été modifiées, ou un minimum, sont devenues rares. Ceux qui se contentent d'une apparence élégante peuvent chercher une 316i de 102 ch chez un retraité.

Peu de voitures de sport des années 1990 étaient aussi brutales que la Dodge Viper. Le modèle original RT/10 était proche de l'étude de style de 1989, avec un V10 de 8,0 litres de cylindrée sous le capot. La Scorpio, que Ford a finalement lancée sept ans après le lancement de la série, était nettement plus agréable à conduire. Mais à cette époque, presque tous les propriétaires d'un break Granada étaient déjà passés à la concurrence.

Honda a créé la surprise quatre ans avant la première Mercedes SLK avec la CRX del Sol. Il ne s'agissait plus d'une petite voiture de sport, mais d'une sorte de targa cabriolet dont le toit était électrique en option. En 1992, la Jaguar XJ220, que les fans attendaient avec impatience depuis 1988, fut enfin lancée sur le marché. Son objectif était d'atteindre 220 mph, soit 354 km/h, d'où son nom. Mais au lieu du V12 prévu, c'est un V6 twin-turbo de 3,5 litres de cylindrée et d'une puissance de 549 ch qui a été proposé. Assez pour atteindre les 100 km/h en 3,8 secondes, mais aussi pour un prix catalogue de 3 500 000 francs.

Jaguar XJ220

En comparaison, les 330 000 francs de la nouvelle Mazda RX-7 semblaient presque modestes, même si on pouvait facilement obtenir une belle Mercedes pour ce prix. Environ 70 000 exemplaires de la voiture de sport Wankel avec une puissance de 239 ch ont été produits jusqu'en 2002, même si la vente chez nous a pris fin bien avant. Outre la RX-7, la nouvelle Mazda Xedos 6 est arrivée chez les concessionnaires il y a 30 ans. Cette limousine au joli design visait la BMW Série 3. Au début, elle avait la particularité d'être équipée d'un V6 de 2,0 litres et 144 ch. Les Japonais ont tout de même réussi à vendre 20 000 véhicules dans ce pays.

Nous venons de mentionner Mercedes ? En 1992, la 400 E et la 600 SL de près de 400 ch étaient de nouvelles variantes de moteur. Cependant, la SL à V12 a toujours été considérée comme assez lourde. On pouvait également obtenir le même moteur dans la Mercedes SEC de la série C140 nouvellement lancée, coupé qui s'appellera plus tard CL. Sa partie avant, à l'époque agressive, lui valut le surnom peu flatteur d'"abeille tueuse". Les temps ont bien changé !

Nissan Micra (K11)

Au contraire, la deuxième génération de la Nissan Micra toute en rondeur paraissait bien gentille et sage. Il y a 30 ans, cette petite voiture était louée pour son caractère complet et son confort. La Micra II a été la première voiture japonaise à être élue "Voiture de l'année" en Europe en 1993. L'Opel Frontera A, un véhicule tout-terrain basé sur l'Isuzu, n'a pas eu autant de chance.

La Porsche 928 avait déjà remporté le titre de "Voiture de l'année" en 1978 ; en 1992, elle se présentait en version GTS de 350 ch (cylindrée de 5,4 litres), s'engageant dans la dernière ligne droite de sa vie, qui a pris fin en 1995. Pour la Renault Safrane, héritière de la R25, il ne restait que la troisième place lors de l'élection de la "Voiture de l'année". La première phase avant restylage ira jusqu'en 1995. La Safrane Biturbo quant à elle est arrivée en 1994. Encore deux ans avant d'arriver en collection !

Suzuki Swift Cabrio

La Suzuki Swift Cabriolet a créé la surprise en 1992. Cette voiture de 3,74 mètres de long était à l'époque l'un des cabriolets les moins chers du marché. La même année, la nouvelle édition de la Toyota Corolla, portant l'abréviation interne E10, est également arrivée.

Enfin de son côté, la Volkswagen Golf voulait dépoussiérer son image ringarde. C'est ainsi qu'arrive la troisième génération de la Jetta, autrement appelée Vento. La berline, avec son habituelle partie arrière haute, aura ses fans. Évidemment, dans le cadre de l'arrivée du modèle en collection, c'est la version 2.8 VR6 avec une puissance de 174 ch qui est la plus recherchée.