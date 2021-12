Il n'est pas rare qu'on s'étonne de l'âge de certains visages familiers, qu'il s'agisse de personne de notre propre famille ou de célébrités. Il en va de même pour l'automobile. Et en 2022, de nombreux modèles connus fêteront un anniversaire rond. Nous avons donc sélectionné 10 des anniversaires de voitures les plus importants de l'année à venir, même s'il y en a bien sûr beaucoup d'autres.

Parmi les sélectionnés, on trouve par exemple la Ford Sierra (40 ans), l'Audi 100 de troisième génération particulièrement aérodynamique (40 ans) ou encore l'Alfa Romeo 156 (25 ans, déjà !!). Voici notre "Top Ten", qui ne doit pas être considéré comme un jugement de valeur mais qui suit simplement l'ordre alphabétique.

Alfasud (1972) - 50 ans

Traction avant, moteur transversal, 3,89 mètres de long : cela ressemble beaucoup à la première VW Golf, mais il s'agit de l'Alfasud. Elle a été produite près de Naples, dans le sud de l'Italie, d'où son nom. Sous le capot de l'"Alfasud normale" à quatre portes (un grand hayon n'a été installé que des années plus tard) se trouvaient des moteurs boxer à partir de 63 ch. S'il s'agissait d'un excellent modèle avec une garantie de plaisir de conduite, les défauts de qualité et la mauvaise résistance à la rouille ont détruit la réputation de l'italienne moderne.

Audi 80 (1972) - 50 ans

De manière générale, la traction avant était à la mode au début des années 1970, comme sur la première Audi 80, appelée B1 en interne. Ses quatre cylindres montés longitudinalement du nouveau type EA 827 devaient être précurseurs. Dans l'Audi 80, ils développaient entre 55 et 110 ch. Un peu plus tard, ces groupes propulsaient également les VW Golf, Scirocco et Passat. À propos de la Passat: elle a été lancée sur le marché en 1973 et était en réalité une Audi 80 à hayon. Grâce à ce transfert de technologie, Audi a assuré la survie de Volkswagen.

BMW Série 5 (1972) - 50 ans

L'année 1972 a été l'un des millésimes automobiles les plus intéressants : après une bonne dizaine d'années, BMW a remplacé sa "Neue Klasse" par la première Série 5 (appelée E12 en interne). La E12 n'a pas seulement fondé la nomenclature des Série 3, Série 5, Série 7 et autres, mais elle s'attaquait aussi à Mercedes avec des moteurs six cylindres extrêmement affutés. Avec succès : en neuf ans, la première Série 5 a été produite à plus de 720 000 exemplaires.

BMW Série 3 (1982) - 40 ans

Elle est la génération la plus célèbre et la plus convoitée de la BMW Série 3 : la E30 est arrivée chez les concessionnaires fin 1982. Plus de 2,3 millions de véhicules ont été produits en douze ans, et pas seulement grâce à un design intemporel. Une large gamme de modèles y a également contribué : deux portes, quatre portes, break, quatre et six cylindres, diesel, M3, cabriolet... et même pick-up ! Elle souffle 40 bougies, et pourtant la E30 séduit plus que jamais !

Ferrari 250 GTO (1962) - 60 ans

L'une des Ferrari les plus célèbres de tous les temps, si ce n'est LA plus célèbre, fête ses 60 ans : la 250 GTO. Seuls 39 exemplaires de cette belle voiture de sport ont été construits. Le "O" dans la désignation du modèle signifie "Omologata", car la GTO était prévue pour les courses dans la catégorie GT. La base était la Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Sur la GTO, un V12 de 300 ch est associé à un poids de 880 kg seulement. En 2018, une 250 GTO a été vendue aux enchères pour la somme incroyable de 70 millions de dollars américains.

Ford Granada (1972) - 50 ans

Revenons au riche millésime 1972 : il y a 50 ans, Ford a mis fin à la gamme quelque peu confuse de modèles 20M à 26M et a remplacé ces véhicules par la Granada et sa variante plus simple appelée Consul. Le "châssis à voie large" était mis en avant ; en effet, avec 1,79 mètre, la Consul et la Granada semblaient très larges pour l'époque.

En contrepartie, les voitures développées en commun en Allemagne et en Grande-Bretagne avaient fière allure. Peu importe que le capot massif abrite le faible 1,7 litre de 65 ch ou le gros V6 de 3,0 litres de 138 ch. En 1975, la Consul a été supprimée, mais Ford a conservé le nom de Granada jusqu'en 1994, car c'est ainsi que l'on appelait la première génération de Scorpio en Angleterre.

Mercedes 190 (1982) - 40 ans

Révolution chez Daimler-Benz : fin 1982, la Mercedes 190 de 4,42 mètres de long a complété la gamme de modèles vers le bas. La marque a ainsi réagi à l'augmentation de la consommation de la flotte et à la crise pétrolière. Bien avant la Classe A, la berline toujours à quatre portes (il n'existait pas d'autres variantes de carrosserie) fut surnommée "Baby-Benz".

Les modèles Evo, d'une puissance allant jusqu'à 235 ch, sont devenus légendaires et ont servi de base aux voitures de course DTM très performantes. Jusqu'en 1993, 1,9 million de 190 ont été produites. Curieusement, Mercedes a vendu relativement peu de véhicules de la série 201, comme elle était appelée en interne, aux États-Unis. Et ce, bien que l'impulsion pour le développement soit venue de là-bas.

Mercedes Classe S (1972) - 50 ans

La première Classe S de Mercedes à pouvoir être officiellement appelée ainsi fut la série 116. Elle devait déjà être lancée en 1971, mais cette année-là, le salon IAA de Francfort fut annulé. La première n'a donc eu lieu qu'en 1972, après huit ans de développement. L'objectif était d'obtenir le plus grand confort possible ainsi qu'une sécurité passive maximale. En 1978, la 116 était la première voiture de série avec ABS en option.

Son design imposant avec beaucoup de chrome est encore aujourd'hui controversé. Mais le modèle haut de gamme de la série s'y prête : le V8 de la 450 SEL 6.9 se distingue par une cylindrée de presque sept litres et a atteint 234 km/h lors du test.

Opel Rekord D (1972) - 50 ans

Certains ont parlé de la quatrième génération de l'Opel Rekord comme de la meilleure BMW qu'Opel ait jamais construite. Cela ne concernait pas seulement le design élégant, mais aussi les caractéristiques de conduite dynamiques. En effet, la Commodore, légèrement modifiée sur le plan esthétique, était également équipée de moteurs six cylindres.

À l'origine, Opel n'utilisait pas la lettre D afin d'éviter toute association avec le diesel, mais au bout de six mois, un moteur à combustion interne vint effectivement enrichir la gamme. Reconnaissable à l'arche supplémentaire sur le capot, il était tout sauf dynamique. Jusqu'au milieu de l'année 1977, 1,1 million de Rekord D ont été produites, auxquelles s'ajoutent environ 140 000 Commodore.

Renault 5 (1972) - 50 ans

Onze ans après le lancement de la Renault 4 (ou 4L), Renault a présenté la Renault 5, de conception très moderne. Lancée en mars 1972, elle offrait un espace relativement important pour une longueur de 3,52 mètres. De plus, c'était l'une des premières voitures avec des pare-chocs en plastique généreux. La R5 développait entre 34 et 160 chevaux, la plus puissante étant évidemment la version Turbo et ses (très) larges ailes arrière.

À partir de 1979, une cinq portes est venue compléter la gamme, et son successeur a poursuivi le langage des formes à partir de 1984 et jusqu'en 1996. Vingt-cinq ans plus tard, Renault a présenté une nouvelle 5 sous la forme d'une étude de voiture électrique au look connu. Elle devrait être produite en série au plus tard en 2024.