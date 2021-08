La Renault 5 Cabriolet n'est pas ce qu'on pourrait appeler une voiture courante, malgré le fait qu'elle repose sur les bases de l'une des Renault les plus iconiques. Cette version découvrable est l'œuvre du carrossier belge EBS qui, en 1985, présenta un prototype de cabriolet sans arceau basé sur la citadine française lancée en 1984.

Ce prototype a plutôt bien plu aux dirigeants de la firme au losange, au point même qu'un accord fut trouvé pour que, dès l'année suivante, à savoir en 1986, Renaut fournisse à EBS des caisses de Renault 5 à convertir en version découvrable dans le cadre d'une production de série. Sauf qu'entre temps, la direction de Renault a changé, et ce projet fut avorté quelques semaines plus tard. EBS, qui possédait encore des caisses de Renault 5, a tout de même décidé de produire indépendamment 1400 exemplaires de Renault 5 Cabriolet entre la fin des années 1980 et le début des années 1990.

8 Photos

1400 exemplaires à l'échelle de la production automobile actuelle, ce n'est évidemment pas grand-chose, et la mise en vente de l'un de ces modèles est évidemment un petit évènement. Un exemplaire est actuellement proposé à la vente aux Pays-Bas moyennant la somme de 17 950 euros. Il a parcouru un peu moins de 113 000 kilomètres et repose sur les bases d'une Renault 5 GTS. Rien à voir avec les trois lettres de chez Porsche, puisque le sigle GTS caractérisait les Renault 5 de milieu de gamme à l'époque et offrait une puissance honorable de 68 chevaux.

Ce modèle a eu le droit à quelques modifications par rapport à une Renault 5 Cabriolet "classique", à commencer par la présence d'une capote souple foncée assortie au gris légèrement bleuté de la carrosserie. La voiture se dote également de jantes en alliage à cinq branches spécifiques, d'une canule d'échappement plus large qu'à l'origine, tandis que l'intérieur se pare d'un volant Alpine.

Source : E&R Classics