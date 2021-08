Quand on évoque le nom Renault Talisman, on pense au modèle actuel, rival de la VW Passat. Bien sûr, c'est tout à fait normal, car c'est ainsi que le nom Talisman est apparu pour la première fois devant le public. Mais le nom Talisman est en fait apparu bien avant via un concept présenté en 2001.

Inspiré du concept Renault Initiale Paris de 1995, la Talisman a été introduite sous le règne du designer en chef Patrick Le Quement. Le véhicule a été exposé au salon de l'automobile de Francfort 2001.

Les premiers croquis du véhicule ont été révélés en 2000, il s'appelait alors Renault Z12. Les croquis étaient multiples et 4 d'entre eux ont été présentés sous forme de prototypes à l'échelle 1/5 à l'équipe de conception. Le modèle choisi par le jury de Renault était ce concept à la forme d'un coupé.

Ce véhicule, qui a une disposition des sièges 2+2, combine une carrosserie coupée avec un hayon très incliné. Ce concept avait également des portes à ouverture "ailes de mouette". Dans le véhicule, à la place des rétroviseurs extérieurs, il y avait des écrans LCD. On retrouvait aussi un système GPS et une montre de marque Tag Heuer au milieu de la console centrale.

La console du véhicule était mobile. Même les ceintures de sécurité du véhicule avaient un design intéressant et étaient positionnées au milieu. Ces ceintures étaient portées en croix.

Nous pensons que ce concept a servi de base pour l'élaboration de la Renault Vel Satis qui n'a pas rencontré un immense succès. Le nom Talisman a par la suite disparu jusqu'à quelques années en arrière, lorsque la Laguna a cessé d'être produite et remplacée par la Talisman. Elle a été restylée en cours de route, et il est désormais certain qu'elle ne sera pas reconduite. Renaitra-t-elle sous forme d'un crossover ? L'avenir nous le dira, en attendant, Renault s'apprête à lancer la Mégane E-Tech, son crossover 100% électrique qui sera présenté le mois prochain.