Seulement quelques jours après avoir révéler sa nouvelle 911 GT3 Pack Touring, voici que Porsche introduit non pas une, non pas deux, mais cinq nouvelles déclinaisons de sa sportive, toutes arborant fièrement le blason GTS.

12 ans après la première 911 GTS, voici donc la nouvelle Porsche 911 GTS de génération 992, qui reprend à son compte le même type d'améliorations que pas le passé : une puissance en hausse, et un look plus agressif. Et voici les cinq nouvelles 911 qui intègrent un catalogue, s'ajoutant aux 16 versions déjà existantes :

911 Carrera GTS, Coupé et Cabriolet (deux roues motrices)

911 Carrera 4 GTS, Coupé et Cabriolet (quatre roues motrices)

911 Targa 4 GTS (quatre roues motrices)

Venons-en aux nouveautés qu'apportent ces modèles dans la gamme. Et commençons par la mécanique : le flat six prend ici 30 chevaux par rapport à une Carrera S, pour grimper à 480 chevaux. C'est 50 chevaux de plus que la précédente 911 GTS (991). Le couple est lui de 570 Nm.

Cette augmentation de puissance s'accompagne de réglages également plus affûtés pour ces nouvelles 911 GTS, à l'instar de la suspension sport PASM (Porsche Active Suspension Management) dérivée de celle de la 911 Turbo, et qui permet d'avoir une hauteur de caisse rabaissée de 10 mm de série. Et puisqu'il est question de la 911 Turbo, cette dernière partage également son système de freinage. Enfin, un Lightweight package sera proposé sur la 911 Carrera GTS, permettant d'abaisser le poids du modèle de 25 kilos (siège à coque carbone, vitrage allégé ou encore sièges arrière retirés). Une première !

Pour terminer, les jantes en alliage noir à verrouillage central de 20 pouces (avant) et 21 pouces (arrière) s'inspirent du design de la 911 Turbo S, et l'échappement Sport est de série pour augmenter la note à l'échappement.

Esthétiquement, les nouvelles Porsche 911 GTS retrouvent les touches de noir qui personnalisaient déjà la génération précédente. À commencer par la barre de toit de la Targa 4 GTS qui se présente en noir satiné. La lèvre du spoiler, les jantes en alliage, la grille de protection du moteur ou encore l'inscription GTS sont aussi en noir satiné. Ils peuvent d'ailleurs être choisis en option en noir brillant.

Le pack SportDesign est aussi de la partie de série, avec des garnitures distinctives à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, des feux avant et arrière assombris, des feux à LED avec le système d'éclairage dynamique Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)...

Pour ce qui est de l'intérieur, quelques détails distinguent également ces nouvelle 992 GTS : volant GT Sport, levier de boîte de vitesse manuelle à 7 rapports raccourci de 10 mm, le Sport Chrono package... Sans oublier la dernière version du système d'infodivertissement, PCM 6.0, qui intègre notamment Android Auto.