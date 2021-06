Les voitures électriques ne sont pas connues pour leur look extravagant. En effet, les constructeurs ne peuvent pas se permettre de concevoir un design sauvage et de délaisser l'efficacité aérodynamique car cela nuirait à l'autonomie.

Fort heureusement, les tuners peuvent apporter une solution à ce problème. Nous avons d'ores et déjà eu un avant-goût avec la Porsche Taycan. Les tuners Mansory et Vivid Racing se sont occupés de la berline électrique. Et désormais, c'est au tour de l'équipe d'Avante Design de s'amuser.

Le préparateur affirme s'être inspiré de la Porsche 911 GT3 RS pour concevoir deux kits carrosserie. Ainsi, la Taycan a reçu plusieurs prises d'air ainsi qu'un nouveau pare-chocs à l'avant. Bien évidemment, la garde au sol a été considérablement abaissée et les ailes élargies pour accentuer le côté agressif de la berline.

Galerie: Porsche Taycan par Avante Design

18 Photos

On ressent davantage l'influence de la GT3 RS à l'arrière. Le diffuseur a été redessiné, ce qui fut un véritable défi selon le tuner. Un feu stop a été placé au centre du diffuseur et de nouvelles dérives aérodynamiques ont fait leur apparition, ce qui donne au véhicule un look "prêt pour le circuit".

Les deux kits carrosserie font gagner la Taycan en caractère. La voiture a l'air bien plus méchante que sa version d'origine. Celle-ci n'est pourtant pas la voiture la plus inoffensive au monde, puisqu'elle offre une puissance maximale de 476 ch. Et celle-ci est poussée jusqu'à 761 ch pour la version Turbo S.

Il est dans la tradition de Porsche d'améliorer perpétuellement ses voitures. Les Taycan bénéficient donc de mises à jour OTA. Cela signifie que les propriétaires de la berline électrique peuvent se connecter automatiquement aux serveurs du constructeur allemand et, sans dépenser quoi que ce soit, améliorer les performances, l'expérience de conduite, les fonctions de recharge, les systèmes d'infodivertissement et la connectivité.