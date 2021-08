Les vieilles voitures zéro kilomètre "oubliées" au sein des concessionnaires ont déjà fait parler d'elles au Brésil, lorsqu'une concession Volkswagen à Estrela a été découverte et est devenue une attraction touristique. En Argentine, une Renault Clio 2 de 2011 n'avait encore jamais roulé. Elle vient d'être vendue après 10 ans de sommeil.

Le concessionnaire Renault qui a conservé cette Clio 2011 pendant une décennie est situé à San Salvador de Jujuy. Appelé AutoJujuy, le concessionnaire n'a pas livré une Sandero ou une Kwid à un client, mais une Clio 2. Selon le site argentin Autoblog, cette Clio a initialement été vendue en 2011, mais son acheteur de l'époque est mort subitement et ne l'a jamais récupérée.

Cela explique pourquoi cette Clio portant le numéro de plaque KSE220 n'a jamais quitté le concessionnaire et affiche zéro kilomètre au compteur. "Pour diverses raisons, la famille du client n'a pas voulu prendre la voiture. La voiture a alors été vendue aux enchères, où nous-mêmes, en tant que concessionnaire, avons remporté la vente", a expliqué au site internet argentin Ariel Sánchez, directeur des ventes chez AutoJujuy.

À la question de savoir qui a acheté la petite française, le directeur Sanchez a expliqué : "Nous avons fixé un prix de 800 000 pesos et nous avons consulté le personnel de la concession pour savoir s'il y avait des personnes intéressées. Il y en avait plusieurs. Nous avons alors fait un tirage au sort et l'avons vendue au gagnant. Pablo Fabián Aramayo est l'homme qui a été tiré au sort. Il a eu droit à une cérémonie de remise avec des cadeaux et des photos."

Avant d'être livrée, la Clio a subi une révision complète chez le concessionnaire argentin afin de lui redonner tout son éclat. Elle a même été livrée avec une garantie d'un an.

La Clio a été produite à l'usine Santa Isabel de Cordoue entre les années 1996 et 2016. Avec plusieurs versions pour le marché argentin, le modèle a été produit à 549 948 exemplaires en 20 ans. Au Brésil, elle a été abandonnée au début de l'année 2017, lorsque les dernières unités en stock ont été écoulées.