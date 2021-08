C'est un feuilleton que l'on suit depuis des années. Et la Cour de cassation vient normalement d'y mettre un point final. Vous souvenez-vous de la Ferrari 250 GTO de la famille Bardinon, du nom de Pierre Bardinon, l'un des plus grands collectionneurs de la marque au cheval cabré ? Considérée comme la voiture la plus chère du monde, elle va devoir être intégralement remboursée par l'un des fils du fondateur du Mas du Clos, à ses frères et soeurs.

Une remise en contexte s'impose. La dernière fois que nous avions entendu parler de cette Ferrari 250 GTO au cœur d'une querelle d'héritage, c'était en janvier 2020. Après plusieurs années devant la justice, le jugement en appel condamnait l'un des fils de Pierre Bardinon, Patrick, à rembourser quelques 36 millions d'euros de la vente de cette Ferrari 250 GTO, à son frère Jean-François, et à sa soeur, Anne. Pourquoi ?

Pour comprendre, il faut remonter à avril 2014, lorsque la voiture en question avait été vendue pour 46,5 millions de dollars, à un collectionneur taïwanais. Et la 250 GTO avait été vendue par Patrick, en son nom. Sauf que si pour lui, la voiture était un cadeau de son père, son frère et ça soeur ne l'entendaient pas de cette oreille. Vue la somme en jeu, ça peut se comprendre...

Pourtant la carte grise était bien au nom de Patrick. Toute la difficulté pour la justice aura donc été de trancher si la voiture lui appartenait effectivement, sachant que pour Anne et Jean-François, leur père mettait le nom de ses enfants de manière aléatoire sur les cartes grises des Ferrari de la collection, sans que ça veuille dire qu'il ne s'agisse pas d'un héritage commun. D'où le passage devant la justice pour récupérer leur part sur la vente de cette Ferrari 250 GTO, accessoirement la voiture la plus chère du monde.

Poursuivi pour abus de confiance, Patrick Bardinon avait d'abord bénéficié d'un jugement en sa faveur, avant que l'appel ne change finalement la décision. Patrick Bardinon s'était donc pourvu en cassation, la plus haute juridiction ayant rendu son verdict il y a quelques jours : la vente de cette Ferrari 250 GTO est donc considérée comme faisant partie intégrante de la succession.

Patrick Bardinon doit donc finalement rembourser sa sœur et son frère, ce qui, avec les commissions et les intérêts de retard, fait grimper la facture autour des 50 millions d'euros !