La Dodge Viper est une icône automobile en grande partie grâce à son gros moteur V10 bien musclé. Mais le moteur de cette vidéo a connu des jours meilleurs.

Eric d'Importapart a acheté ce V10 à un téléspectateur de la chaîne, qui lui a dit que le moteur avait un cylindre défectueux. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg.

Galerie: Dodge Viper (1996-2002)

36 Photos

Et il y a des signes avant-coureurs qui annoncent les problèmes quand une rangée de cylindres semble manquer de joint. De plus, une des bougies d'allumage est abîmée. Ensuite, en tournant la manivelle, on entend des bruits désagréables provenant des pistons et des soupapes. Clairement, ça doit pas être beau à l'intérieur.

En enlevant le collecteur d'admission, on peut jeter un coup d'oeil dans les cylindres. On y découvre de nombreux débris métalliques, et l'un d'eux a même une toile d'araignée à l'intérieur.

Avec les couvercles de soupapes, les choses empirent. L'huile s'est transformée en bouillie boueuse couleur café, avec un soupçon de crème.

La mauvaise nouvelle devient enfin évidente lorsque la culasse est enlevée. L'un des pistons a disparu. Il reste un morceau de la taille d'un poing dans le cylindre, mais le reste est éparpillé en petits morceaux de métal dans le carter d'huile. Et puis il y a de profondes entailles dans la paroi du cylindre, entre autres choses.

Et ce n'est pas fini, les découvertes vont de mal en pis. La personne qui a travaillé sur ce moteur a déjà cassé le boulon du vilebrequin, puis y a enfoncé une fixation plus petite. La personne a également utilisé une meuleuse sur l'extrémité de la manivelle pour une raison inconnue. Le problème est qu'Eric ne peut pas retirer le boulon. Il utilise un outil pour le retirer, mais certains des filets refusent toujours de sortir.

Eric pense malgré tout que certains des composants de ce moteur sont récupérables, mais il explique que l'avenir du bloc est probablement de devenir une table à café. Espérons que celui qui conduisait la Viper qui avait ce V10 sous le capot aura pris du plaisir à son volant avant que le moteur ne connaisse ce triste sort.