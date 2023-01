Le Japon est connu pour les nombreuses innovations qu'il a apportées au cours du siècle dernier, qu'il s'agisse des calculatrices, du Walkman, des CD ou des DVD. Mais le Japon est aussi le pays de l'efficacité, de la ponctualité et de la mécanique. Dans ses voitures, cela se traduit par une volonté de se rendre du point A au point B dans le délai le plus court possible, en associant plaisir et sécurité.

Et c'est précisément avec cet objectif en tête qu'un certain nombre sportives japonaises ont été conçues, avec des critères de haute précision qui n'oublient (presque) jamais le conducteur et qui, si nécessaire, peuvent également se permettre une certaine outrance. Voici les plus marquantes, celles que nous n'oublierons jamais.

Nissan 350Z

Nissan 350Z

Notre sélection débute par celle qui célèbre un anniversaire important en 2023 : la Nissan 350Z. Certes, c'est peut-être la voiture qui reflète le moins les caractéristiques énumérées ci-dessus, mais pourquoi est-elle mentionnée en premier ? Car cela fait vingt ans qu'elle est arrivée sur nos routes. La RWD japonaise, avec son moteur V6 de 3,5 litres à l'avant, a fait ses débuts en Europe au tout début de l'année 2003.

En cette période difficile pour le marché des voitures d'occasion, vous pouvez trouver des exemplaires dont le prix se situe entre 15 000 et 30 000 euros, en fonction du kilométrage, des niveaux de motorisation et des versions.

Nissan Skyline GT-R (R34)

Nissan Skyline GT-R (R34)

Quand une voiture est dévoilée, cela veut souvent dire qu'une autre tire sa révérence. C'est probablement ce que les amateurs de voitures japonaises se sont dit en 2003 quand la version précédente de la GT-R a été arrêtée. La Skyline R34 reste mémorable pour son moteur phénoménal, un six cylindres en ligne de 2,6 L portant le nom de code RB26DETT et développant 280 ch (la puissance réelle était de 340 ch pour 364 Nm de couple).

Au fil du temps, cette voiture a connu plusieurs variantes et versions spéciales, dont la plus puissante a été la dernière, Z-Tune, produite à seulement 20 exemplaires par Nissan, avec 500 ch et 540 Nm de couple. La cylindrée du moteur avait été été portée à 2,8 litres (RB28DETT) avec deux turbines IHI.

Si vous envisagez d'en ajouter une dans votre garage, sachez toutefois qu'il s'agit aujourd'hui d'une "licorne", dont les prix varient entre 70 000 et 150 000 euros, surtout pour les versions spéciales ou bien entretenues, et que vous serez probablement presque obligé de passer par la case importation. Toutefois, si vous êtes un fan des six cylindres en ligne, nous en avons d'autres à vous proposer.

Mazda RX-7

Mazda RX-7 FD

En 2002, quelques mois avant que la Skyline R34, ne quitte la scène, une autre voiture très importante dans l'histoire du Japon a également fait ses adieux aux, à savoir la légendaire Mazda RX-7, évidemment avec son moteur Wankel.

Cette voiture de sport aux lignes élégantes et gracieuses, avec un habitacle conçu autour du conducteur, a tiré sa révérence avec l'une des éditions limitées les plus emblématiques de tous les temps, la Spirit R. Naturellement basée sur la dernière génération de la voiture, répondant au nom de code FD, elle disposait d'un moteur rotatif de 1,3 litre de 239 ch, porté à 279 ch pour l'Europe et livrée avec des sièges Recaro et un système de freinage imposant.

Encore une fois, si vous envisagez d'en placer une dans votre garage, il est peut-être déjà trop tard car trouver des exemplaires d'origine et en parfait état s'avère presque impossible.

Mitsubishi Lancer EVO

Mitsubishi Lancer Evolution

Songez à une berline japonaise très rapide avec une transmission intégrale et un grand aileron arrière. Il y en a deux, nous sommes d'accord, et la première d'entre elles (dans l'ordre alphabétique pour ne pas entrer dans l'éternelle lutte entre passionnés), est la Mitsubishi Lancer Evolution (ou EVO).

Il est difficile d'en sélectionner une parmi les dix générations, toutes plus belles les unes que les autres, mais fermez les yeux et cherchez la plus mémorable, la plus emblématique. Les premières qui vous viendront à l'esprit seront probablement les V, VI et VII. Sans rien retirer aux autres, ce sont celles qui ont le plus marqué l'imaginaire collectif, en partie à grâce à leurs victoires en Championnat du monde des rallyes, mais aussi leur présence dans les jeux vidéo de l'époque.

Inutile de dire qu'encore une fois, les trouver aujourd'hui en état d'origine est plus que complexe, mais pas impossible. Vous pouvez tenter votre chance, en sachant qu'il faudra être prêt à débourser des sommes très importantes, voire plus de 50 000 euros pour les versions les plus recherchées (TME, MR, etc).

Subaru Impreza STI

Subaru Impreza WRX STI 22B

Voici la seconde, la Subaru Impreza WRX STI, produite de 1992 à 2019, à la fois à quatre et cinq portes, avec des caractéristiques bien différentes.

Encore une fois, fermez les yeux, réfléchissez une seconde et essayez de vous souvenir de tous ces rallyes marqués par des exploits, et enfin du moteur, ou plutôt des moteurs. EJ20 ou EJ22 ?

De notre côté, l'Impreza la plus emblématique est la STi 22B, produite à partir de 1998 pour célébrer les titres mondiaux remportés en WRC, avec ses petits phares, ses deux portes et un aileron arrière flashy. Il est presque inutile de la rechercher aujourd'hui, les heureux propriétaires s'y accrochent fermement et les prix peuvent facilement dépasser les 100 000 euros.

Toyota Supra

Toyota Supra MK4

Nous avions promis un autre modèle avec un six cylindres en ligne, le voici : la célèbre Toyota Supra de quatrième génération. Peut-être plus que toute autre, cette voiture a fait rêver plusieurs générations, surtout grâce à la saga Fast & Furious.

Dotée du célèbre – et mémorable – moteur 2JZ, dans une version GTE biturbo, elle fait partie des projets japonais inoubliables. Constamment recherchée par les nombreux amateurs à travers le monde, il est probablement plus facile de trouver aujourd'hui sa réédition moderne, la cinquième génération, toujours équipée d'un excellent six cylindres en ligne 3.0 mais cette fois d'origine allemande, sous le nom de code B58.

Honda S2000

Honda S2000

Pour conclure, la Honda S2000, le spider japonais avec sa capote en toile produit de 1999 à 2006 et et équipé (en Europe) du 2.0 VTEC de 241 ch, capable de monter jusqu'à 9 000 tr/min, et offrant des émotions, là encore, intemporelles. Une ligne, une boîte de vitesses et des caractéristiques techniques qui restent futuristes : un classique dès sa naissance.

La Honda S2000 a été produite en quatre versions spéciales, la plus emblématique étant certainement la RJ. Importée en Europe à seulement 50 exemplaires, elle a été créée pour commémorer les 42 ans de Honda en Formule 1, avec une peinture blanc perle, une plaque d'identification et les initiales de Jenson Button et Rubens Barrichello, qui représentaient alors l'équipe.

Les sportives japonaises sont nombreuses, et on pourrait encore en citer un bon nombre. Un exemple ? La Honda NSX développée par Ayrton Senna sur divers circuits européens dont le Nürburgring, mais pour elle et d'autres comme elle, il faudra attendre un autre article...