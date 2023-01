Mitsubishi possède un long et riche héritage en course automobile, avec des véhicules comme la Gallant, la Lancer, le Pajero et le Montero. Sous sa filiale Ralliart, elle a participé avec succès au championnat du monde des rallyes ainsi qu'au Dakar. C'est pourquoi, lorsque l'entreprise a ajouté cette semaine une série de vidéos de rallye d'époque à sa chaîne YouTube, c'est comme si elle avait retrouvé un trésor pour les fans de la marque.

Au total, il y a 28 vidéos d'une durée de 20 à 30 secondes. Chaque vidéo présente un montage d'un événement particulier, en se concentrant sur une voiture ou une équipe.

En plus d'être un bon moyen de tuer une demi-heure, les vidéos sont là pour aiguiser l'appétit des fans de sport automobile. Ralliart a été mise en sommeil après la saison 2009, lorsqu'elle a fait rouler la Lancer et le Pajero. La combinaison de la récession mondiale et du manque de financement a mis fin au programme de course de Mitsubishi. Puis, il y a deux ans, Mitsubishi a annoncé qu'elle relançait son programme de course et qu'elle ramenait le nom de Ralliart.

L'automne dernier, Mitsubishi est revenu en rallye avec sa voiture de course Triton Ralliart. Menée par Hiroshi Masuoka, vainqueur du Dakar à deux reprises. La Triton Ralliart a participé au Rallye d'Asie 2022, qui comporte des étapes en Thaïlande et au Cambodge. L'équipe Ralliart a remporté la première et la cinquième place au classement général, ajoutant un nouveau chapitre à l'histoire légendaire de Mitsubishi.

Mitsubishi a également fait revivre le nom Ralliart aux États-Unis pour créer des éditions spéciales des modèles Outlander, Outlander PHEV, Eclipse Cross, Outlander Sport, et Mirage. Chaque véhicule est disponible avec une peinture White Diamond, un toit noir et d'autres touches inspirées du rallye. L'entreprise espère que les véhicules en édition spéciale et le renouveau du nom Ralliart contribueront à susciter davantage d'intérêt pour la marque sur le marché américain.