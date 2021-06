Les amateurs de sportives japonaises, et particulièrement de la Mitsubishi Lancer Evo, doivent sans doute rester sur leur faim depuis quelques années et l'arrêt de tout véhicule sportif chez Mitsubishi. D'une manière générale, le retour du sport chez Mitsubishi, c'est n'est plus vraiment d'actualité, entre un départ confirmé de l'Europe, puis finalement non, et une transition énergétique au sein de la gamme qui peine à prendre son envol.

Pourtant, en mai dernier, lors d’une conférence virtuelle réunissant ses investisseurs, le constructeur japonais a laissé entendre qu’il allait relancer la marque Ralliart, une marque qui était étroitement liée au développement des anciennes Lancer Evo. Sauf que le retour de Ralliart, ne devrait pas se faire avec des voitures, mais plutôt des SUV et des camionnettes. Mitsubishi prévoit également de nouvelles pièces et accessoires Ralliart pour ses autres modèles.

Et pour entériner définitivement un éventuel projet de retour de la Lancer Evo, le journal Response cite les propos du PDG de Mitsubishi, Takao Kato qui annonce que "la marque n'est pas encore assez solide pour proposer une nouvelle version de la Lancer". Pourtant, selon certaines rumeurs, les actionnaires de la marque avaient eux même réclamés le retour de la sportive japonaise au catalogue.

Comme d'autres constructeurs, Mitsubishi préfère se concentrer sur sa stratégie d'électrification en donnant la priorité au développement de modèles hybrides et 100 % électriques. L'entreprise concentrerait principalement ses efforts sur le marché asiatique, sans oublier l'Europe néanmoins. Dans le cadre de l'alliance avec Renault et Nissan, la marque présentera de nouveaux modèles d'ici les années à venir, des modèles étroitement liés à des Renault et Nissan déjà existantes.

Pour le moment, Mitsubishi a déjà confirmé l'arrivée d'une version PHEV pour l'Eclipse Cross, tandis que la Space Star devrait avoir le droit à une nouvelle génération, tout comme le pick-up L200. Deux nouveaux SUV devraient aussi pointer le bout de leur nez. Une fois ces nouveaux modèles sur le marché, qui sait si Mitsubishi prendra en considération l'idée de relancer la Lancer Evo, mais certainement avec des technologies plus en phase avec son temps. Avec une hybridation par exemple, comme ce sera le cas pour la prochaine Honda Civic Type R.