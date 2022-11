La Delica fêtera ses 55 ans en 2023. Mitsubishi prévoit alors d'élargir la gamme du modèle avec un dérivé plus petit. Nommée à juste titre Delica Mini, la petite fourgonnette est présentée en avant-première via quelques images officielles avant son lancement prévu en janvier au Tokyo Auto Salon. Le véhicule de taille réduite, peint en vert métallisé, devrait être commercialisé plus tard dans l'année.

Comme il ne s'agit que d'une avant-première, Mitsubishi reste très discret sur les spécifications techniques. Cependant, nous avons probablement affaire à une version kei car, qui semble être basée sur le dernier eK. La marque japonaise indique que sa nouvelle Delica Mini dispose de 4 roues motrices et nous pouvons apercevoir un badge Hybrid sur le hayon. La quatrième génération de "eK kei car" est proposée au Japon avec un groupe motopropulseur électrifié et une transmission intégrale.

Mitsubishi Delica Mini (2022)

5 Photos

Dans le style typique des monospaces, il sera doté d'une porte coulissante pour faciliter l'accès, comme l'eK Space et la Nissan Roox rebadgée. La Delica Mini possède les plus petites plaques de protection que nous ayons jamais vues, ainsi que des phares semi-circulaires et des passages de roues carrés. Mitsubishi a l'intention de vendre la petite voiture avec une peinture bicolore et des jantes en alliage argentées.

La Delica Mini a probablement des dimensions similaires à celles de l'eK, qui mesure 3395 mm de long, 1475 mm de large, et a un empattement de 2495 mm. Selon la version, la hauteur de l'eK varie de 1640 à 1660 mm. La puissance devrait provenir d'un moteur à essence turbo à trois cylindres de 658 cc, associé à un moteur électrique et à une transmission à variation continue (CVT).

Une révélation complète aura lieu à la mi-janvier au Japon.