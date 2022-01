L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a de grandes ambitions. Le 27 janvier dernier, elle a publié la feuille de route Alliance 2030 qui prévoit entre autres le lancement de pas moins de 35 modèles électriques d'ici la fin de la décennie.

Nous avons évoqué l'arrivée de la Renault 5 électrique et de sa cousine japonaise, la descendante de la Nissan Micra annoncée quelques heures plus tôt via un teaser assez explicite. Du côté de Mitsubishi, le constructeur vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux modèles pour l'Europe. Le premier est la nouvelle génération de l'ASX. Le second n'a pas encore été identifié, mais les déclarations de Mitsubishi nous laissent à penser que celui-ci sera un SUV dérivé du Renault Austral.

À ce titre, Mitsubishi Motors renforcera sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles dont le Nouveau ASX basé sur des best-sellers de Renault.

Nissan Juke Renault Austral

Lors de la conférence de presse, une première image de l'ASX a été présentée. Hélas, le crossover ne se montre pas complètement, les illustrateurs ont pris soin de le plonger dans l'ombre. On peut tout de même voir qu'il a une apparence évolutive par rapport aux modèles actuels, avec de fines optiques et le logo de la marque bien mis en valeur. Sa forme galbée nous rappelle celle du Nissan Juke : ce n'est pas anodin car il reposera sur la même plateforme CMF-B (architecture également utilisée par le Renault Captur).

Mitsubishi n'a pas fourni plus de détails à propos de ses deux nouveautés. Nous pensons que le descendant de l'ASX sera motorisé par des moteurs hybrides et hybrides rechargeables, et qu'il sortira de l'usine espagnole de Renault, là où est assemblé le Captur.

On se souvient qu'en 2020-2021, Mitsubishi voulait quitter l'Europe. Finalement, l'alliance a trouvé un compris et décidé que la marque ne devait pas déserter le vieux continent. Mitsubishi avait gelé le lancement de nouveaux modèles en Europe, la situation semble se débloquer puisque sa prochaine nouveauté est attendue en 2023.