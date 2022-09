Après plusieurs mois de tourmente concernant son retrait, ou non, du marché européen, Mitsubishi va finalement continuer son aventure sur le Vieux Continent, mais avec des produits fabriqués par Renault.

Et lors de cette annonce, nous ne pensions pas que les produits allaient être aussi... proches. Aujourd'hui, Mitsubishi lève le voile sur sa nouvelle génération d'ASX, une copie conforme du Renault Captur, mais avec des badges différents.

Passage à la photocopieuse

Le Mitsubishi ASX change de segment et passe du segment C au segment B, avec une longueur de 4,23 mètres, une largeur de 1,80 mètre et une hauteur de 1,54 mètre. L'ASX de nouvelle génération est donc plus compacte de 7 cm en longueur et en hauteur, tandis qu'il devient plus large de 3 cm.

Le design est un copié/collé du Captur, seule la calandre "Dynamic Shield" et les nombreux badges sur les flancs et le hayon marquent une différence avec le SUV français. Les jantes en alliage de 17 et 18 pouces et le diffuseur arrière sont également propres à l'ASX.

Malgré ses dimensions légèrement inférieures, l'ASX reste relativement logeable. Le coffre possède une capacité de 332 litres, et jusqu'à 397 litres en faisant coulisser la deuxième rangée vers l'avant.

À l'intérieur, c'est encore du Renault, avec un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces (4,2 pouces dans les modèles de base) et un système d'info-divertissement avec un écran de 9,3 pouces (7 pouces pour les finitions d'entrée de gamme) et la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Quatre modes de conduite peuvent être sélectionnés via la commande MultiSense (Eco, Pure, Sport et MySense), tandis que les équipements de sécurité sont nombreux avec le freinage d'urgence, le maintien dans la voie, la caméra de recul et les radars de stationnement. Sur les versions les plus haut de gamme avec la transmission automatique, nous trouvons également le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant de suivi de voie actif.

Que des moteurs européens

Fabriquée au sein de l'usine Renault de Valladolid, en Espagne, la gamme européenne de l'ASX ne comprend que des moteurs essence.

On retrouve un petit bloc 1,0 litre turbo non électrifié de 91 ch, un 1,3 litre turbo micro-hybride de 140 ch, un 1,6 litre full hybrid de 145 ch et un hybride rechargeable avec un bloc 1,6 litre associé à une batterie de 10,5 kWh pour une puissance cumulée de 160 ch et une autonomie électrique d'environ 50 km.

Les prix seront annoncés d'ici les prochains mois, tandis que le lancement sur le marché européen est prévu à partir de mars 2023.