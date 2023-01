Peugeot vient de présenter son projet E-Lion. Ce projet représente la vision de la marque pour sa gamme dans un futur très proche. Peugeot annonce qu’en 2023, toutes les voitures vendues par le constructeur tricolore seront électrifiées et qu’en 2025, la marque au Lion aura toute une gamme 100 % électrique.

En présentant ce projet, Peugeot nous donne tous les détails qui le composent.

Un nouveau moteur hybride :

Pour électrifier toute sa gamme, Peugeot va intégrer un tout nouveau moteur à hybridation légère de 48 volts qui sera utilisé en 2023 par les Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008 et 408. Ce moteur de nouvelle génération est un moteur PureTech d’une puissance de 100 ch ou 136 ch. Ce dernier sera associé à une toute nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. Ce nouveau moteur va permettre d’économiser 15 % de carburant. Peugeot annonce qu’un SUV du segment C, équipé de ce moteur, pourra fonctionner plus de 50 % du temps en mode zéro émission.

Bientôt toute une gamme 100 % électrique :

Entre 2023 et 2025, Peugeot va présenter pas moins de cinq nouveaux modèles 100 % électrique à savoir, la Peugeot e-308, la e-308 SW, la e-408, la e-3008 ainsi que la e-5008.

La marque au Lion annonce que les Peugeot e-308, berline et break, seront équipées d’un moteur électrique de 156 ch qui proposera jusqu’à 400 km d’autonomie.

Peugeot e-308 et Peugeot e-308 SW

Pour le e-3008, qui fera ses débuts au second semestre 2023, il reposera sur la nouvelle plat-forme de Stellantis “STLA Medium”. Le e-3008 proposera trois motorisations, dont une, avec quatre roues motrices et jusqu’à 700 km d’autonomie. Quant au 5008, il sera lancé un peu plus tard.

Le futur de Peugeot

Selon le constructeur français, l’innovation joue un rôle central dans le projet E-Lion. Le concept Inception présenté au CES de Las Vegas nous donnais d’ores et déjà un avant-goût du futur de la marque en matière de nouvelles technologies. La marque avait alors annoncé la prochaine génération d’i-Cockpit avec une interface complètement nouvelle qui ne sera lancée qu’à partir de 2026.

Concept Peugeot Inception 2023

Peugeot nous donne aussi une première indication sur le nouveau cap stylistique vers lequel la marque souhaite aller. La marque nous dévoile une image teaser qui nous montre la future gamme de Peugeot, composé de sept voitures. L’image est composée de berlines, de SUV, de coupés de forme et de taille différente.

Si les dernières années, Peugeot a connu un véritable succès avec une gamme complètement repensée, il semblerait que la marque ne s’arrête pas en si bon chemin. Nous devrions alors voir dans les deux années à venir une véritable offensive de la part de Peugeot. Si dans le calendrier chinois, nous sommes entrés dans l’année du Lapin, il se pourrait bien que les prochaines années soient bien celles du Lion.