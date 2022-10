Le premier groupe motopropulseur micro-hybride de Peugeot arrivera au second semestre 2023. C'est ce qui ressort du plan d'électrification de la marque pour l'année prochaine publié ces dernières heures. Les 3008 et 5008 seront donc les premiers modèles de la firme au lion à recevoir ce type de motorisation.

Selon les premières données publiées, ils seront équipés d'une nouvelle génération du moteur trois cylindres PureTech associé à une boîte de vitesses à double embrayage avec le moteur électrique directement intégré. La puissance sera de 136 ch.

Une motorisation inédite

Le système micro-hybride reposera sur une base de 48 volts, comma la plupart des systèmes mild-hybrid aujourd'hui. Les données concernant la batterie et le reste du système sont encore inconnues, mais ce qui est certain, c'est que le moteur thermique sera nouveau, même s'il s'appelle PureTech.

Les premières données techniques publiées par le constructeur à ce sujet évoquent une nouvelle génération du moteur trois cylindres PureTech, dont la cylindrée est encore inconnue (mais probablement proche de l'actuel 1,2 litre) et capable de délivrer jusqu'à 136 ch. Il pourra également se décliner en plusieurs versions moins puissantes pour les plus petites voitures.

Concernant la boîte de vitesses, les informations communiquées sont encore rares. Nous savons simplement qu'il s'agira d'une nouvelle boîte à double embrayage qui remplacera la boîte automatique à convertisseur de couple EAT à huit rapports d'Aisin. Selon Peugeot, la réduction de la consommation de carburant par rapport aux motorisations 100 % thermiques équivalentes sera de l'ordre de 15 %.

De l'électrique pour le futur 3008 ?

Cette nouvelle motorisation devrait emmener les 3008 et 5008 jusqu'à la fin de leur carrière. Les ingénieurs travaillent d'ores et déjà sur la nouvelle génération de 3008, une nouvelle génération que nous avons déjà pu observer récemment, mais sous la silhouette d'un Citroën C5 Aircross.

Aucune information n'a encore circulé concernant le futur 3008, mais celui-ci devrait avoir le droit à une motorisation électrique de nouvelle génération. Des versions thermiques (notamment avec ce nouveau moteur PureTech micro-hybride) et hybrides rechargeables seront également de la partie, et il y aura fort à faire pour contrecarrer les plans de Renault et de son nouvel Austral.