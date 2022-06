Peugeot lève le voile sur sa toute nouvelle 408, à mi-chemin entre une berline et un SUV, dont les moteurs vont de 130 à 225 ch (pas de diesel !). Elle sera produite à Mulhouse dès fin 2022 et arrivera sur les routes en 2023. Les prix n'ont pas encore été annoncés.

Ça y est, après des mois de teasers en tout genre et de rumeurs, la voici la toute nouvelle Peugeot 408. Et dissipons tout doute immédiatement : elle n'a rien à voir avec la 408 destinée à la Chine qui a été dévoilée il y a quelques jours. Cette dernière est une évolution de la berline tricorps qui existe depuis déjà un certain temps dans l'Empire du Milieu. La 408 qui arrive chez nous sera effectivement aussi produite en Chine, à Chengdu, et commercialisée localement, sans différence avec la nôtre, si ce n'est le nom : 408 X.

408 tricorps pour la Chine Nouvelle Peugeot 408 (qui sera appelée 408 X en Chine)

Toute confusion dissipée entre les deux, entrons dans le vif du sujet. Car d'emblée la nouvelle Peugeot 408 interpelle. Est-ce le bleu "Obsession Blue" qui change de couleur selon l'angle de vue ? Ou ses dimensions relativement impressionnantes en dépit de son physique de "coupé" ? Un peu des deux. Peugeot nous parle en effet d'un modèle "disruptif", terme marketing pour expliquer qu'il s'agit effectivement d'un modèle totalement inédit dans la gamme, qui se démarque de tout ce qui se fait actuellement.

Entre une 308 et un 3008

4,69 mètres. C'est la taille de cette nouvelle Peugeot 408, ce qui la place de fait au-dessus de la 308 (4,36 mètre), du 3008 (4,44 m) et même d'un 5008 (4,64 m) ! Pourtant visuellement, la 408 brouille les codes en affichant une ligne de berline fastback (ligne de toit qui file jusqu'à la poupe, sans malle de coffre apparente), mais une position légèrement surélevée façon SUV. Elle n'est que 4 cm plus haute qu'une 308, mais quand même 8 cm que la 508.

Pour ceux qui se demanderaient justement si cette 408 ne pourrait pas cannibaliser les ventes d'une 508, Peugeot explique que cette dernière se positionne sur le segment D, quand la nouvelle venue reste sur le segment C, même si tout en haut de se dernier.

Faux coupé, vraie berline

Comme nous l'a expliqué Pierre-Paul Mattei, en charge du style du modèle, dans la vidéo, cette nouvelle Peugeot 408 adopte des astuces esthétiques pour jouer sur les codes des berlines et des SUV. On remarque immédiatement les passages de roues en plastique apparent qui, quelle que soit la finition, ne sont jamais couleur caisse. Le style anguleux permet également d'élargir visuellement la 408, notamment au niveau des ailes arrière.

Les jantes iront de 17 à 20 pouces, 20 pouces comme sur le modèle présenté, avec un dessin très particulier, qui donne un effet visuel impressionnant, aussi bien à l'arrêt qu'en roulant.

Et puis pour le côté berline, on remarque que la ligne fuyante du toit vers l'arrière, accentuée par une fausse custode sur les montants arrière, possède une charnière de hayon qui est en fait très reculée. Côté pile, grâce à une casquette façon "oreilles de chats", ça permet de garder un effet visuel dynamique. Et côté face, ça permet de conserver de l'habitabilité à l'intérieur pour les passagers arrière.

De l'espace à bord

Une fois n'est pas coutume, commençons par monter à l'arrière de cette Peugeot 408. Les portières sont étonnement grandes, facilitant l'accès, et l'on prend place sur une banquette arrière qui laisse beaucoup de place aux jambes, tandis que même la garde au toit est généreuse.

À l'avant en revanche pas de surprise, c'est un copié-collé ou presque de la dernière Peugeot 308, la planche de bord ayant initialement été développée pour les deux modèles, même si la berline compacte en a hérité la première. On retrouve le fameux i-Cockpit avec son petit volant, son écran d'instrumentation de 10 pouces à effet 3D (finition GT) paramétrable, l'écran central d'infodivertissement de 10 pouces également, et les i-toggles, ces touches de raccourcis numériques sous l'écran, elles aussi configurables.

Côté technologies, Peugeot précise que sa nouvelle 408 intègre 4 ports USB-C, un mirroring du téléphone en Wi-Fi, la possibilité d'avoir deux téléphones en Bluetooth, des mise à jour système "OTA" (over the air) à distance, et le système audio Focal Premium avec 10 haut-parleurs et un ampli 12 voies de 690 W.

Un dernier mot sur le coffre qui est étonnement généreux pour ce genre de berline coupé. Comptez de 536 à 1611 litres (banquette 2/3-1/3 rabattue) maximum. Retranchez 60 litres sur les versions hybrides rechargeables.

Pas de diesel mais une 408 électrique !

La nouvelle Peugeot 408 n'aura pas de moteur diesel. Jamais. Au total, ce sont cinq motorisations qui ont été annoncées, dont quatre qui nous concernent directement :

un moteur essence PureTech de 130 chevaux (3 cylindres, 1.2 litre)

PureTech de (3 cylindres, 1.2 litre) un moteur hybride rechargeable de 180 chevaux (PureTech 150 ch + électrique 81 kW / 2 roues motrices)

de (PureTech 150 ch + électrique 81 kW / 2 roues motrices) un moteur hybride rechargeable de 225 chevaux (PureTech 180 ch + électrique 81 kW / 2 roues motrices)

de (PureTech 180 ch + électrique 81 kW / 2 roues motrices) une version 100 % électrique annoncée, mais elle arrivera ultérieurement (pas d'infos techniques)

À noter que les motorisations thermiques seront associées à une boîte automatique à 8 rapports.

La quatrième motorisation sera un moteur essence de 215 chevaux qui ne répond pas aux normes Euro6 et qui sera commercialisée en dehors des marchés européens.

Autour de 35 000 €

Proposée en deux finitions, Allure et GT, et six teintes de carrosserie différentes (bleu, gris, rouge, blanc et noir), la nouvelle Peugeot 408 sera produite dans l'usine de Mulhouse dès la fin de l'année 2022, pour une arrivée sur le marché prévue début 2023.

Pour le moment, les prix de la Peugeot 408 n'ont pas encore été annoncés mais vu le positionnement en haut du segment C, ils devraient être se situer au-dessus de ceux d'une 308 ou d'un 3008, et tout juste sous ceux de la 508, soit autour de 35 000 € (PureTech 130).