Les camping-cars et autres vans aménagés ont le vent en poupe ces dernières années. Les envies d'escapade, notamment après les confinements successifs ont vu les ventes de camping-cars décoller, de quoi donner de nouvelles idées aux entreprises spécialisées dans l'aménagement de vans.

Chez Peugeot, si le Traveller est souvent plébiscité pour les aménagements, le Rifter peut aussi s'avérer être un bon compagnon pour les voyages. Le segment des véhicules de loisir est encore relativement "préservé" de l'électrification à marche forcée. Le Peugeot Rifter, ou e-Rifter devrait-on dire, est l'un des premiers vans aménagés 100 % électriques disponibles. Il est l'œuvre de l'entreprise allemande Vanderer.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, le e-Rifter Vanderer en offre beaucoup dans un espace plutôt réduit. Vanderer s'est basé sur une version L2 longue de 4,75 mètres, soit 35 cm de plus que la déclinaison L1.

Comme souvent avec ce genre de van, tout est regroupé en un module amovible qu'il est possible de personnaliser sans outillage. Cuisine, frigo, évier... l'essentiel y est. Il est même possible d'y faire dormir quatre personnes.

Qui dit électrique dit évidemment autonomie et recharge. Et les grands voyageurs devraient être assez dubitatifs au vu des chiffres annoncés. Avec une batterie de 50 kWh conférant au van une autonomie de 270 km, le Peugeot e-Rifter Vanderer ne sera pas le compagnon de voyage idéal pour celui voulant aller loin et rapidement. Reste que cette philosophie est toutefois assez éloignée de l'esprit camping-car où le fait de prendre aussi son temps et d'apprécier le voyage est une vertu.

Il sera possible de récupérer 80 % de la batterie sur une borne de recharge rapide, tandis qu'il faudra environ 30 heures sur une prise de recharge domestique. En Allemagne, le van est disponible moyennant la modique somme de 65 480 euros. Pour le moment, ce modèle n'est pas disponible en France.