Vous souhaitez parcourir l'Europe, et peut-être même plus encore avec un engin insolite ? Les véhicules extravagants ne manquent pas dans les agences de location, mais le modèle présenté aujourd'hui est sans doute unique au monde. Et les fans de rallye devraient être ravis d'apprendre qu'il est possible de traverser l'Europe avec un modèle qui a officié pendant le Dakar.

L'un des camions de service utilisés au Dakar dans les années 2000 vient de s'offrir une petite cure de jouvence. Il s'agissait du véhicule logistique des équipages KTM et Orlen pour le Paris-Dakar. Celui-ci est désormais disponible en location en tant que camping-car dans une agence aux Pays-Bas.

Le camion a été transformé en camping-car par une entreprise spécialisée en 2011. Il possède évidemment d'indéniables qualités de tout-terrain, même si l'agence déconseille de l'emmener vers des endroits où la neige peut être abondante.

L'équipement est plutôt complet, nous retrouvons les commodités nécessaires et tout le confort pour accueillir jusqu'à quatre personnes pour la nuit. Le camion est également équipé de panneaux solaires, de plusieurs batteries, d'un réservoir pouvant contenir 300 litres d'eau, de lits fixes et convertibles, d'une douche, de toilettes, d'une cuisinière dotée de trois plaques de cuisson, de deux réfrigérateurs et de deux réservoirs de diesel.

Un barbecue est même de la partie, avec une table et des chaises d'extérieur pour accompagner vos longues soirées d'été.

Selon l'annonce, il n'y a pas de limites de distance, même si l'assurance ne couvre le camping-car qu'en Europe. La période de réservation minimale est de sept jours, avec des lieux de remise et de récupération flexibles. Le tarif de location n'est pas indiqué sur Camptoo, l'organisme qui loue le camping-car, il faudra d'abord passer par un formulaire de contact.