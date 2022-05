Cette semaine, nous souhaitons vous présenter un camping-car très intéressant d'un fabricant qui n'est pas très connu, malgré le fait qu'il offre des produits de haute qualité à des prix très raisonnables. Nous parlons des Italiens de Blucamp et, plus précisément, de leur modèle Ocean 525, fait pour accueillir cinq occupants.

Il s'agit d'un camping-car profilé avec cinq lits, dont un lit double à l'arrière. Des lignes élégantes et un intérieur très spacieux permettent à ses cinq occupants de profiter du camping en pleine nature.

Galerie: Blucamp Ocean 525 camping car

5 Photos

La porte de séparation entre la zone de couchage et la zone de séjour garantit une intimité maximale. De même, la salle de bain et la douche sont séparées, ce qui en fait l'option idéale pour ceux qui recherchent un maximum de confort et d'habitabilité.

Basé sur un châssis-cabine Fiat Ducato, le camping-car est équipé d'un moteur turbodiesel 2,2 litres de 140 ch, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. La longueur totale de l'Ocean 525 est de 7,40 mètres, sa largeur de 2,32 mètres et sa hauteur de 2,90 mètres, ce qui donne une idée de l'espace intérieur disponible, ainsi que du coffre généreux.

Les équipements standard comprennent la climatisation de la cabine, ainsi qu'un système de chauffage au gaz Truma Combi 6, une marche d'accès électrique, des portes avec moustiquaires intégrées, une lucarne centrale, un lit double avec sommier à lattes et un grand réfrigérateur de 160 litres.

Un pack Turin est également disponible en option pour les clients qui souhaitent ajouter un auvent extérieur, un système audio avec radio numérique, une caméra de stationnement arrière, des roues de 16 pouces, une alarme et la pré-installation d'un système de télévision.

Naturellement, des éléments tels que la salle de bain complète et la cuisine, avec trois brûleurs à gaz, assurent un confort optimal aux cinq occupants, même s'ils sont loin de tout. De nombreux placards et compartiments de rangement, ainsi que divers ports USB et lampes LED, assurent un haut niveau de confort aux occupants.

Les sièges avant pivotants, ainsi qu'une table relevable, constituent l'espace de vie, qui est complété par les deux sièges arrière, ainsi que par un cinquième siège sur le côté. Directement au-dessus, le puits de lumière assure un excellent éclairage naturel.

Et tout ce confort et cet équipement pour un prix qui débit à 55 532 €. Un tarif plus que raisonnable pour ce type de camping-car familial, qui offre également une garantie de deux ans sur le véhicule et de sept ans sur l'étanchéité. Une marque qui n'est pas très connue, mais qui offre un excellent produit.

Source et photos : Caravane Bluecamp