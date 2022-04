En septembre dernier, Dacia a présenté son Jogger, un modèle disponible en configuration cinq ou sept places. Une bonne nouvelle pour les familles à la recherche d'un modèle sept places à petit prix, mais Dacia ne compte visiblement pas s'arrêter là.

En effet, la marque travaille actuellement sur une étonnante conversion camping-car, comme l'a confirmé le directeur de la performance produit de la marque, Lionel Jaillet à nos confrères de chez Auto Express.

Un vrai produit ou une série d'accessoires ?

Ce dernier a ainsi déclaré que Dacia souhaitait en offrir plus à ses clients, en particulier ceux avides d'activités "outdoor". Le Jogger "a l'esprit qu'il faut pour ça", a-t-il précisé. Dacia n'a pas encore décidé si la conversion camping-car sera un modèle à part entière ou simplement une série d'accessoires disponible au catalogue.

On ne sait pas non plus ce que le camping-car offrira en termes de fonctionnalités pour le moment. Néanmoins, ne vous attendez pas à un lit king-size, à une télévision de 50 pouces et encore moins à une douche à l'italienne au vu des dimensions de la voiture.

Néanmoins, sa partie arrière semble idéale pour les bases du camping, avec la possibilité d'installer un lit, quelques rangements, voire même une kitchenette avec le strict nécessaire, c'est-à-dire avec une cuisinière à gaz, un petit réfrigérateur et un petit évier.

Avec quelle motorisation ?

Sous le capot, les motorisations resteront inchangées, camping-car ou pas, et la philosophie de la marque restera la même : proposer des produits abordables. La Jogger façon camping-car devrait ainsi avoir le droit au bloc trois cylindres essence de 110 chevaux, ou bien le trois cylindres ECO-G de 100 chevaux fonctionnant au GPL.

D'une manière générale, proposer un tel produit aurait évidemment du sens, les camping-cars et autres véhicules de loisirs étant très en vogue ces derniers temps, notamment depuis la sortie des derniers confinements. Et Dacia n'est pas la seule marque à vouloir en profiter, puisque Volkswagen a déjà annoncé une version camping-car de son ID. Buzz 100 % électrique.