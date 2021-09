Dacia Jogger (2021)

Après le teaser, Dacia lève le voile sur un tout nouveau modèle, le Jogger. Il s'agit du quatrième modèle de la gamme Dacia composée de la Spring, Sandero et Duster. Elle sera renforcée par deux autres nouveautés d'ici 2025.

Disponible en 5 ou 7 places

Le Dacia Jogger est un break disponible en 5 ou 7 places. Basée sur la plateforme CMF-B, cette voiture mesure 4,55 m de long, 1,78 m de large et 1,63 m de haut. Son empattement est de 2,9 m, elle devrait donc offrir beaucoup de places dans l'habitacle pour ses occupants.

À son lancement, il sera disponible avec deux motorisations. La première est une essence (trois cylindres turbo) de 110 ch. La seconde - ECO-G - carbure à l'essence/GPL et développe 100 ch. Ces deux motorisations sont couplées à une transmission manuelle à six rapports. Dacia indique qu'une version hybride arrivera un peu plus tard, à horizon 2023.

La face avant du Dacia Jogger est celle de la Sandero Stepway nouvelle génération. Vous retrouverez par ailleurs l'essai de ce modèle en fin d'article. L'arrière en revanche, est inédit. Cette face nous rappelle les modèles de Volvo, avec ces feux disposés à la verticale ainsi que leur signature lumineuse qui sera difficile de la distinguer de celle du Volvo XC40. D'aspect baroudeur, le Dacia Jogger a des protections tout autour de la carrosserie ainsi qu'une garde au sol plutôt élevée (20 cm). L'ensemble est complété par des barres de toit (visible dans cette version de lancement Extreme).

Habitabilité maximale

Dans l'habitacle, rien de bien nouveau à l'avant puisque cet intérieur est calqué sur la Sandero. En revanche, à l'arrière, il y a quelques changements à commencer par des tables équipées de porte-gobelets et coulissantes. Les sièges peuvent également se replier selon la configuration 60/40 créant ainsi un espace de chargement maximal de 1819 litres.

En configuration cinq places, le coffre du Jogger offre un volume de chargement de 708 litres. Dans sa version sept places, le volume tombe à seulement 160 litres.

Plus à l'arrière encore, au niveau de la troisième rangée, les deux passagers sont assis sur des sièges rabattables. Ces sièges peuvent être retirés en cas de besoin. S'ils le souhaitent, ils peuvent aussi entrouvrir les fenêtres.

De série, le Jogger est livré avec le Media Control qui comprend deux haut-parleurs, une station d'accueil pour smartphone, des ports USB, la connexion Bluetooth et un écran numérique de 3,5". On peut aussi citer les commandes au volant, le régulateur et limiteur de vitesse et l'allumage automatique des feux. Moyennant quelques euros supplémentaires, les clients profiteront du Media Display qui leur offrira quatre haut-parleurs au lieu de deux, et surtout, d'un écran tactile de 8" compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Au sommet de la gamme, on retrouve le Media Nav avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil (entre autres).

On ne connaît pas encore les prix du Dacia Jogger, le constructeur précise toutefois que sa commercialisation débutera en novembre 2021.