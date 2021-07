L'arrivée en concession de la nouvelle Dacia Sandero a suscité beaucoup d'intérêt parmi ceux qui possèdent déjà un des modèles précédents et qui ont l'intention de le remplacer par la troisième génération.

Nous avons décidé de soumettre la nouvelle Dacia Sandero 1.0 TCe 90 ch au test de consommation réelle. Nous avons obtenu une excellente moyenne de 4,15 l/100 km (24,10 km/l), soit une dépense de 24,49 euros d'essence pour 360 km.

Une bonne place au classement

En effet, si l'on regarde le classement de la consommation réelle de carburant, on remarque que cette nouvelle Dacia Sandero avec le moteur 1.0 L à trois cylindres turbo de 90 ch est en tête du classement des voitures à essence, non loin derrière des championnes de l'efficacité énergétique comme la Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l), l'Opel Corsa 1.2 75 ch (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) et la Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100 ch (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Cette nouvelle Sandero se permet même de battre certaines petites hybrides légères comme la Fiat Panda 1.0 70 ch Hybrid Sport (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), la Lancia Ypsilon 1.0 70 ch Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) et la Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD AllGrip (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Bon agrément de conduite

La Dacia Sandero testée est bien équipée. Elle bénéficie même de jantes en alliage de 16", de la peinture métallisée, du système de navigation, des capteurs de stationnement avec caméra, de l'ouverture et de la fermeture sans clé.

L'espace à bord, l'ergonomie et la dynamique de conduite sont nettement améliorés par rapport à la génération précédente. Le moteur 1.0 turbo est disponible à chaque situation. Bien que les matériaux et les finitions soient basiques, l'habitacle offre une bonne sensation et un bon look, avec un frein à main électrique, tandis que les ceintures de sécurité non réglables en hauteur sont parfois peu pratiques.

Ne manquez pas notre essai complet Essai Dacia Sandero Stepway (2021) - Montée en gamme, mais pas en prix

Peu gourmande

Engagée dans les conditions de conduite quotidienne les plus fréquentes, la nouvelle Dacia Sandero 1.0 TCe se révèle efficace à tout moment, notamment en usage urbain-extra-urbain.

Même en ville et sur l'autoroute, la demande d'essence reste faible. Le réservoir de carburant de 50 litres est capable d'offrir une autonomie toujours suffisante pour les trajets les plus courants.

Consommations dans divers parcours

Urbain : 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

745 km d'autonomie

6,7 l/100 km (14,9 km/l) 745 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

940 km d'autonomie

5,3 l/100 km (18,8 km/l) 940 km d'autonomie Autoroute : 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

765 km d'autonomie

6,5 l/100 km (15,3 km/l) 765 km d'autonomie Eco-conduite : 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1385 km d'autonomie

3,6 l/100 km (27,7 km/l) 1385 km d'autonomie Consommation maximale : 20,0 l/100 km (5,0 km/l)

250 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC) Emission CO2

(WLTP) Dacia Sandero 1.0 TCe 90 ch Comfort Essence 67 kW Euro 6d-ISC-FCM 111 g/km 120 g/km

Données

Modèle : Dacia Sandero 1.0 TCe 90 ch Comfort

Prix de base : 12 990 euros

Date de l'essai : 18/06/2021

Météo (départ/arrivée) : Beau temps, 35°/Beau temps, 33°

Prix ​​du carburant : 1,639 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 1083 km

Kilométrage au début de l'essai : 3820 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 77 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 195/55 R16 87H (Etiquette UE: A, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 4,15 l/100 km (24,10 km/l)

Ordinateur de bord : 4,2 l/100 km

À la pompe : 4,1 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 24,49 euros

Dépenses mensuelles : 54,41 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 294 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1205 km