Bürstner annonce l'élargissement conséquent de sa gamme de modèles de véhicules de loisirs compacts. Le fabricant allemand de véhicules de loisirs, basé à Kehl, élargit stratégiquement son offre dans ce segment en forte croissance.

La nouveauté du printemps est le Copa C 500 4x4. Après le lancement réussi du monospace compact Copa en 2021, Bürstner lance un an plus tard le plan d'ensemble en véhicule Allroad avec transformation en 4x4 de série. Ce nouveau véhicule Allroad multifonctionnel est conçu pour les terrains meubles et glissants comme le sable, la neige ou l'herbe humide, ce qui lui confère une plus grande sécurité et polyvalence.

Bürstner Copa C530 (2022) Bürstner Copa C500 4x4 (2022)

Le véhicule, basé sur le Ford Transit Custom, est spécialement transformé à cet effet et équipé d'un pack Allroad en option (pneus à grosses rainures, calandre au design "trail", protection anti-encastrement). Le Copa C500 4x4 sera disponible en Allemagne à partir de 57 270 euros (véhicule de base et pack de base 4x4).

Autre nouveauté dans la gamme Copa, à partir de l'été 2022, une deuxième version plus longue, le Copa C 530 avec toit ouvrant à l'arrière. Les 30 cm de longueur supplémentaire offrent à Bürstner la possibilité de proposer, entre autres, une salle de bains avec lavabo rabattable et toilettes à cassette fixes, un bac à douche enfichable avec rideau de douche et un robinet extractible faisant office de pommeau de douche. Toutes les implantations Copa sont équipées de série d'un toit de couchage panoramique.

Lineo est le nom de la nouvelle gamme dans le segment des camping-cars Bürstner. Cette nouvelle gamme, basée sur le Ford Transit, est équipée de manière similaire à la gamme actuelle Campeo. Particularité : le double plancher partiellement chauffé comme espace de rangement supplémentaire. Le Lineo C 590 mesure 5,98 cm de long et sera disponible en Allemagne à partir de septembre 2022 à partir de 48 690 euros. Aucune décision n'a été prise pour l'instant concernant d'autres configurations.

Dans la série Eliseo, le C 644, un cinquième plan d'aménagement supplémentaire au confort élevé, vient enrichir le portefeuille. Il dispose à l'arrière d'une dînette ronde et d'un lit de pavillon au-dessus. Abaissé au même niveau que la rallonge arrière, la surface de couchage s'étend à une dimension extrêmement généreuse. La dînette est également transformable en lit. Dans cette sorte de "lit superposé", 2 x 2 personnes peuvent alors passer la nuit confortablement.

La salle de bain se trouve à l'avant, la table a été entièrement repensée et peut donc également être utilisée à l'extérieur. "Une utilisation flexible de l'espace habitable", tel était l'objectif de ce nouvel agencement qui dispose d'un espace de rangement supplémentaire à l'arrière. Il dispose de 4 places assises sécurisées et de 2 à 4 places de couchage - et ce sans toit de couchage. De plus, sur les quatre autres versions Eliseo, il est désormais possible de combiner le toit-couchette avec le Sun-Roof (sauf C 644), pour encore plus de convivialité dans le véhicule.

La future gamme de modèles compacts de Bürstner comprend donc désormais six séries. Le van compact Copa (standard, 4x4), les van Campeo (standard, 4x4), Lineo et Eliseo ainsi que les deux profilés compacts Nexxo Van et Travel Van. "À partir de 2022, nous serons encore plus diversifiés. Et nous marquons des points supplémentaires avec un équipement haut de gamme et agréable à vivre", commente Jens Kromer, qui dirige l'équipementier. Les véhicules des nouvelles séries seront disponibles chez les revendeurs allemands à partir de l'été 2022.