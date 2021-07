Le Ford Transit Connect n'est a priori pas le candidat idéal pour se transformer en camping-car. Tout simplement parce qu'il y a plus grand. Et pourtant, avec un peu d'ingéniosité, il est toujours possible d'en tirer le maximum pour en créer un petit camping-car très élégant. La vidéo propose une visite complète du véhicule.

De l'extérieur, ce véhicule ressemble à n'importe quel autre Transit Connect que l'on peut voir sur la route. Si ce n'est évidemment que celui-ci ajoute un panneau solaire de 100 watts sur le toit et un ventilateur.

Mais c'est à l'intérieur que la magie opère. Il y a maintenant des panneaux de bois sur les parois et du stratifié au sol. Le jeu de couleurs blanc et vert menthe donne à l'habitacle un aspect lumineux.

Du côté du conducteur, à l'arrière, il y a une longue banquette qui fait office de lit et qui se déploie pour doubler sa taille. Elle mesure 86,36 centimètres de large et 182,9 centimètres de long. Les coussins et la literie ne sont pas encore visibles ici mais viennent normalement compléter la préparation du véhicule.

Lorsque les portes arrière sont ouvertes, la plate-forme du lit laisse apparaître deux prises de courant de 110 volts à sa base (normes américaines). Il y a également une plate-forme coulissante qui pourrait servir de table ou de zone de préparation des repas.

La plateforme à côté du lit fait office de table de nuit. De plus, si vous ouvrez la section inférieure, il y a une minuscule toilette à cassette à l'intérieur.

L'optimisation de l'espace continue avec un petit comptoir et un évier avec un réservoir de six gallons (22 litres) pour l'eau douce et grise. Un crochet magnétique permet de prolonger le robinet à l'extérieur et de l'utiliser comme douche extérieure. Un tiroir cache un minuscule réfrigérateur/congélateur.

Voilà en tout cas un fantastique exemple de l'utilisation intelligente de l'espace, qui se termine avec une dernière astuce le siège du passager avant : une cloison faite sur mesure crée deux niveaux de rangement à cet endroit si personne n'a besoin d'occuper cette place.