Vous avez vu un bon nombre de camping-cars tout-terrain sur Motor1.com. Du plus économique au plus luxueux, ils sont amusants à conduire et vous promettent de partir à l'aventure avec tout le confort que peut vous offrir une maison. Cette semaine, nous voulons vous présenter cet engin bien plus luxueux qu'il n'y paraît.

Krug Expedition a mis la main sur un Mercedes-Benz Atego 1023 A S-cab et l'a transformé en une machine glamour sur roues. Baptisé Project Rhino, Krug Expedition a donné à l'Atego un aspect extérieur plus musclé et un espace de vie de 4,3 mètres sur 2,2 mètres à l'arrière.

Galerie: Krug Expedition Project Rhino

9 Photos

À l'avant, le Project Rhino est doté d'une paire de protections de phares et d'une importante galerie de toit au-dessus de la cabine. L'accès à l'habitacle se fait par la porte latérale ou par un passage depuis la cabine avant. Ses fenêtres sont des vitres de sécurité escamotables, et il y a également un grand coffre de rangement à l'arrière. Il y a même un "garage" suffisamment grand pour accueillir de petites motos.

L'espace de vie du Project Rhino comprend un lit double, une armoire et une salle de bain. Il est intéressant de noter que vous devez passer par la salle de bain pour accéder à la cabine du conducteur. Vous pouvez dîner à l'intérieur de Project Rhino grâce à sa table coulissante, tandis que le revêtement de sol en vinyle permet de nettoyer facilement toute éclaboussure. Vous pouvez également cuisiner et faire la vaisselle dans le camping-car grâce à sa plaque à induction et son évier intégrés.

Il existe quelques options qui valent la peine d'être mentionnées pour le Project Rhino. Vous pouvez l'équiper d'un chargeur de batterie embarqué, d'un climatiseur compact et même d'un routeur Internet. Vous pouvez également obtenir un filtre à eau et une unité de traitement si vous êtes préoccupé par l'approvisionnement en eau. Il est même possible d'ajouter une télévision par satellite, un lave-linge et un sèche-linge.

Le moteur de ce camping-car est le OM 934 standard que l'on trouve dans l'Atego. L'OM 934 est un turbo diesel quatre cylindres de 5,1 litres qui produit 231 chevaux (170 kilowatts) et un couple de 900 Nm. Il est doté d'une transmission automatique et de trois différentiels autobloquants qui lui permettent de se déplacer sur des terrains accidentés.

Krug Expedition indique que le produit de chaque vente ou location du camping-car sera versé à une noble cause. Krug Expedition fera un don à Nkombe Rhino, une organisation sud-africaine qui protège les rhinocéros et autres animaux sauvages en danger. C'est aussi la raison pour laquelle ce véhicule porte le nom de Project Rhino.

Il n'existe pas de prix catalogue pour le Project Rhino, car chaque construction est adaptée à l'utilisateur final. Cela dit, les prix varient entre environ 300 000 euros et 330 000 euros.