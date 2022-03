Le monde des camping-cars est si vaste que l'on peut trouver des camping-cars luxueux tels que celui de Will Smith, qui a coûté deux millions d'euros, ou une Lada Granta transformée pour seulement 15 000 euros.

Aujourd'hui, vous vous faisons découvrir sans doute le plus petit camping-car du monde. Et pour un prix défiant toute concurrence ! Nous parlons de la Honda N-Van Compo, une préparation des japonais de White House Camper qui attire tous les regards.

Comme vous l'avez sans doute deviné, il s'agit d'une "kei car" japonaise, dont la longueur ne dépasse pas 3,4 mètres (une Renault Twingo mesure 3,61 m !), ce qui ne l'empêche pas d'offrir un intérieur étonnamment bien utilisé.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-jointes, la "petite voiture" ne manque de rien et vous pouvez même y dormir, grâce à une base qui se forme en rabattant les sièges. Tout cela sans avoir à dépenser beaucoup d'argent et avec une consommation de carburant très contenue, ce qui est recherché par les temps qui courent.

Le Honda N-Van Compo comprend également un toit relevable permettant de coucher une deuxième personne, ainsi qu'une cuisine équipée d'un micro-ondes, d'un petit réfrigérateur et d'un évier, ainsi qu'une télévision et divers espaces de rangement.

Et comme si cela ne suffisait pas, il est équipé d'un auvent, pour que vous puissiez vivre à l'ombre à l'extérieur. À l'arrière du véhicule, il y a même un porte-vélo, pour ceux qui envisagent des excursions.

Le Honda N-Van Compo est disponible avec deux moteurs de 660 cm3, l'un à aspiration naturelle de 54 ch et l'autre à turbocompresseur de 63 ch.

Vous savez qu'au Japon, selon la loi, les "kei car" sont limitées par la cylindrée, d'où la faible cylindrée. Mais si l'on considère que, sur les routes secondaires, on ne peut pas dépasser 90 km/h, presque n'importe quel moteur suffit...

Quel est le prix du Honda N-Van Compo ? Dans son pays d'origine, il coûte à partir de 2 234 100 yens, soit 16 750 euros au taux de change actuel. Malheureusement il n'est pas disponible à la vente en France et l'importer dans nos contrées ferait exploser la facture. Mais avouez qu'il a quand même un sacré charme, et que l'on se verrait bien partir en week-end ou en vacances à son volant ! Pas vous ?