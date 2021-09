Il est normal qu'un acteur passe plusieurs mois de l'année loin de sa famille et de son domicile, en raison du tournage de films ou de séries télévisées. Ce travail implique des déplacements constants dans le monde entier et la vie à l'hôtel ou sur le plateau de tournage peut être assez fatigante.

C'est pourquoi, Anderson Mobile Estates, un fabricant américain de camping-cars de luxe, a créé un véhicule appelé The Heat, en l'honneur au film de Will Smith. Ce camping-car, ou plutôt, ce camion aménagé, a été acheté par le célèbre acteur d'Hollywood avant de le personnaliser selon ses goûts et ses besoins.

Une villa sur roues

Ce véhicule est le premier construit par la famille Anderson. il était initialement surnommé The Studio, mais il est devenu The Heat après avoir été acheté et personnalisé par Will Smith. Il s'agit d'un énorme véhicule à deux étages qui, à l'époque de sa présentation, représentait le summum de l'élégance et du luxe.

En le regardant aujourd'hui, il accuse le poids des années dans certains de ses détails, mais il fait toujours partie des camions aménagés les plus impressionnants et les plus chers jamais créés avec son prix de 2,5 millions de dollars (2 114 000 € au taux de change actuel).

Will Smith serait toujours propriétaire de The Heat, mais il serait également loué par l'acteur originaire de Philadelphie lorsqu'il ne l'utilise pas pendant l'année pour un coût de 9000 dollars par semaine (7616 euros au taux de change actuel).

Digne d'un film

Comme l'explique le designer Mackenzie Anderson dans la vidéo consacrée à ce véhicule particulier, ce camion avait été équipé d'un système permettant de relever le plancher supérieur de plus d'un mètre grâce à un système de levage à huit pistons.

Ce mécanisme permet de dégager un espace pour une salle de cinéma avec un écran de 100 pouces, suffisamment grand pour accueillir jusqu'à 30 personnes et pouvant également servir d'espace de bureau.

Du luxe, du luxe, et encore du luxe

Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, qui comprend une station de maquillage professionnel et, selon des photos plus récentes de The Heat, un minuscule bureau. Il y a également un deuxième salon utilisé par Smith comme vestiaire.

La salle de bains, d'une valeur de 25 000 dollars, occupe toute la largeur du camping-car et est équipée d'une douche sauna et de toilettes sèches séparées, dont la porte en verre devient opaque en appuyant sur un bouton.

Un vrai mobile home

Les portes entièrement automatiques, qui émettent un son digne de Star Trek lorsqu'elles s'ouvrent et se ferment, sont un autre élément distinctif de ce véhicule hors normes.

Après avoir acheté et pris livraison de The Heat au début des années 2000, Will Smith l'a utilisé pour y vivre pendant le tournage de certains de ses films les plus réussis, comme Ali, Men in Black III et The Pursuit of Happyness.