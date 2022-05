Si vous recherchez un camping-car bon marché ou un petit camping-car, le Fiat Doblò fait souvent l'objet de nombreuses transformations intéressantes et économiques. Le dernier exemple en date nous vient de la société turque Hotomobil, qui a créé le Ronin XL, basé sur le véhicule italien.

Ce modèle, conçu en collaboration avec Fiat Professional, offre une répartition parfaite du poids entre les essieux (50% chacun) pour rendre la conduite facile et agréable. Il peut également accueillir jusqu'à quatre personnes, c'est-à-dire une famille standard.

Galerie: Fiat Doblò Ronin XL de Hotomobil

Le Ronin XL mesure 5,4 mètres de long, 1,95 mètre de large et 2,57 mètres de haut, ce qui le rapproche des dimensions d'un camping-car, mais le place dans la catégorie des SUV. Et ce pour 38 500 euros... et il est livré avec tout !

Il dispose en effet d'une cuisine complète avec deux brûleurs, un évier et un réfrigérateur, ainsi que des meubles pour stocker les aliments. Il dispose également d'un WC à cassette, d'un lavabo et d'un kit de douche extérieure.

En outre, il y a deux lits de 1,90 mètre de long pour se prélasser. Le premier d'une largeur de 1,20 mètre et le second de 1,35 mètre. Bien entendu, les fenêtres sont protégées du soleil et la porte est équipée d'une serrure pour que vous puissiez dormir en toute sécurité n'importe où. Le réservoir d'eau fraîche est de 88 litres, tandis que le réservoir d'eaux usées est de 50 litres.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la zone de séjour se compose d'un confortable canapé en L et d'une petite table à manger avec un pied pliant. Dans l'ensemble, les matériaux sont de très bonne qualité et l'atmosphère est moderne et accueillante.

Le moteur du Ronin XL est le 1.6 Multijet turbodiesel de 120 ch, qui n'est pas un moteur très performant, surtout compte tenu du poids supplémentaire de la préparation, mais en contrepartie il assure une consommation de carburant plus que rationnelle.

Mais tout ne peut pas être parfait, puisque le chauffage et la climatisation font partie des équipements en option, tout comme l'auvent extérieur, le système multimédia, les panneaux solaires et le porte-vélos, entre autres.

Si vous voulez en savoir plus sur les points de vente, l'email de contact et plus de détails sur ce camping-car Doblò, vous avez tout dans le lien suivant Hotomobil. Vous pensez déjà aux mois de printemps, d'été et d'automne à venir, n'est-ce pas ?

Source et photos : Hotomobil