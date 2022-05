De nombreux amateurs de camping-cars sont impatients d'acheter un Volkswagen Grand California et de se perdre dans des endroits inconnus, mais la réalité est qu'il coûte plus de 66 000 euros hors taxes.

L'alternative parfaite, en termes de taille et de qualité, est l'Iveco Daily Camper, un modèle fabriqué en Espagne, qui coûte 48 000 euros hors taxes et qui offre plus d'équipements de série que son rival allemand.

Galerie: Iveco Daily Camper 2021

30 Photos

Avec 6,0 mètres de long et 1,9 mètre de large, le véhicule d'origine italienne offre également 1,9 mètre de hauteur à l'intérieur, ce qui est très correct. L'intérieur peut être configuré pour deux ou quatre personnes, il est donc possible d'installer un ou deux lits.

La salle de bain comprend des toilettes, un lavabo et une douche, tandis que la cuisine est également très complète, avec une cuisinière à deux feux, un évier et un réfrigérateur de 75 litres avec congélateur inclus.

Il y a deux zones d'assise, l'une à l'arrière et l'autre plus en avant, en tournant les sièges avant à 180º et en fixant une table pliante. Pour que l'Iveco Daily Camper puisse être conduit pendant les mois d'hiver, il est équipé d'un chauffage au fioul.

Et pour les journées chaudes, il y a trois lucarnes, des moustiquaires et une deuxième douche à l'extérieur pratique pour se laver après être rentré de la plage ou d'une randonnée, par exemple. Sans oublier l'auvent de 3,7 m2, qui fournit une grande quantité d'ombre.

Ne manquez pas notre essai Essai Volkswagen California 6.1 (2021) - Comme un vent de liberté

Les réservoirs d'eau propre et d'eau grise, situés dans la partie inférieure du véhicule, ont une capacité de 90 litres chacun et, sur le toit, ce camping-car est équipé d'un panneau solaire de 160 W pour charger une batterie auxiliaire.

Il ne reste plus qu'à parler du moteur, un bloc quatre cylindres turbodiesel d'une généreuse cylindrée de 2,3 litres, développant 156 ch et 380 Nm, couplé à une transmission automatique Hi-Mtic avec convertisseur de couple et huit rapports .

Ainsi, comme vous pouvez le constater, cet Iveco a tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore pour profiter de vos jours de congé, en contact avec la nature et à un prix inférieur au Grand California !