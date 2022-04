Avec le printemps qui s'installe peu à peu, si vous avez l'intention de passer tous les week-ends possibles à la campagne avec votre camping-car, alors vous serez certainement intéressé par camping-car que nous allons vous montrer ci-dessous.

Il s'agit d'un Suzuki Jimny de 2003, donc de la génération précédente du modèle, transformé en un camping-car parfait pour deux personnes. Il a été vendu aux enchères par Bonhams pour la modique somme de 8000 £, soit environ 9500 euros au taux de change actuel. Le SUV avait parcouru 103 000 miles, soit 165 000 kilomètres.

Cette distance témoigne de la fiabilité à la fois mécanique et du reste des composants. Le moteur est un quatre cylindres en ligne à essence de 1,3 litre à aspiration naturelle qui développe 85 ch à 6000 tr/min et est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Le système de traction est un système de transmission intégrale commutable, car il n'y a pas de différentiel central. Cela signifie que sur la route, le Jimny se conduit comme un véhicule à propulsion arrière, mais qu'en tout-terrain, les deux essieux moteurs et même la boîte de réduction peuvent être engagés. Pas besoin de vous dire à quel point ce véhicule est à l'aise à la campagne, même avec la maison sur le dos, grâce à son empattement court.

Passons sur la partie "vie" de ce camping-car de poche. Nous ne savons pas à qui ou à quelle entreprise nous devons la conversion, mais le résultat est très réussi. Évidemment, les sièges arrière ont été retirés pour créer un petit espace de vie.

À l'étage supérieur, il y a un lit de 2,1 mètres de long, mais quiconque dépasse 1,80 mètre se heurte au toit en pente. Elle est assez large pour deux personnes, et inutile de vous dire qu'il vaut mieux aimer la promiscuité.

En descendant au rez-de-chaussée, on trouve une batterie qui fournit de la lumière et de l'électricité, et il est possible de se brancher sur le secteur dans un camping. Il y a également une plaque de cuisson à gaz à deux feux pour une cuisine simple et un réfrigérateur pour les provisions d'un jour ou deux.

Les occupants peuvent également utiliser un évier dont l'eau est acheminée par un récipient de stockage et un petit réceptacle pour les eaux usées. En revanche, la hauteur disponible de l'habitacle n'est que de 1,5 mètre, si bien qu'un petit siège a été installé au-dessus du passage de roue arrière pour l'utilisation d'appareils électriques.

Les fenêtres des deux côtés et le puits de lumière dans le toit sont essentiels pour une cabine lumineuse.

À l'extérieur, le Suzuki Jimny se distingue par sa peinture grise anti-rayures, ses pneus camping-car Hankook Dynapro et son échelle rabattable pour accéder facilement à l'espace habitable, ainsi que par la roue de secours accrochée à l'arrière.

Dans l'ensemble, ce camping-car Suzuki Jimny 2003 se présente comme véhicule très agréable pour un week-end loin de la civilisation. Bon marché, compact et doté d'une capacité 4x4, il se montre parfait pour partir loin de tout. Qui l'eût cru ?