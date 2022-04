Camper la Dacia Jogger. Cela pourrait arriver bientôt, et non pas grâce à un kit conçu par un préparateur externe, mais à une conversion officielle réalisée par le constructeur roumain. Lionel Jaillet, chef de produit Dacia, a fait cette suggestion lors d'une récente interview avec Auto Express.

Le responsable a admis que le crossover a "l'esprit approprié" pour séduire les clients plus aventureux et orientés vers les activités de plein air. À quoi ressemblera le Jogger Camper Van ? Nous avons essayé de l'imaginer avec un rendu que vous découvrez à travers cet article.

Un croisement pour l'aventure

Dans notre rendu, le "camper van" Dacia Jogger semble être une excellente voiture pour partir à l'aventure. Grâce aux barres de toit, vous pouvez installer une tente de toit pop-up avec suffisamment d'espace pour deux personnes. Il y a également une tente latérale pour les pique-niques improvisés en plein air.

Et n'oublions pas que certains accessoires officiels de Dacia peuvent déjà équiper le break baroudeur d'un porte-vélo arrière. En bref, le Jogger a toutes les qualités requises pour être un bon compagnon de voyage.

A quoi pourrait ressembler l'intérieur

Pour avoir une idée encore plus précise du Jogger en format Camper Van, on peut regarder le Dacia Dokker transformé par l'espagnol Yevana. Dans ce cas, le multispace roumain a reçu un lit double pliant de 1,95 mètre de long, une cuisine portable, un réfrigérateur de 31 litres et un réservoir d'eau fraîche de 32 litres. L'équipement comprend également une douche extérieure et (en option) un chauffage central au diesel.

Il faut dire que le Jogger a des dimensions très différentes. Le nouveau modèle de Dacia mesure 4,55 mètres de long (contre 4,36 m pour le Dokker) et 1,63 m de haut (contre 1,85 m). La forme plus carrée du Dokker se traduit également par une capacité de chargement nettement supérieure : la version Van offre en effet un espace de 3,3 mètres cubes. Il reste donc à voir si et comment l'intérieur du Jogger (qui peut atteindre un volume maximal de 1 819 litres) sera transformé.

Nous ne nous attendons pas à ce que Dacia propose un moteur différent. Le 1.0 litre turbo disponible en 100 et 110 ch, en essence et GPL, devrait être de la partie. Il est également à noter qu'une version hybride équipée du moteur 1.6 litre et d'une batterie de 1,2 kWh arrivera l'an prochain.