À l'approche des grandes vacances, nous continuons notre tour d'horizon des camping-cars et autres véhicules de loisir. Et nous souhaitions à cette occasion vous présenter un modèle de camping-car profilé dans lequel design et fonctionnalité vont de pair. Il s'agit du Laika Kosmo, l'un des modèles les plus recherchés du fabricant italien, dans le secteur depuis 1964.

Outre le boom des camping-cars, les camping-cars profilés représentent le concept idéal lorsqu'il s'agit de profiter de quelques jours de repos en famille ou de camper dans un endroit de rêve sur la route de votre destination de vacances.

Comme nous l'avons dit, le modèle Kosmo est l'une des stars du catalogue Laika. Il est disponible en quatre versions (209, 509, 509 L et 512), avec des longueurs comprises entre 6,95 et 7,41 mètres et des aménagements intérieurs pour 2+2 occupants, avec la possibilité d'inclure un siège supplémentaire en option.

Mais si l'on se concentre sur les détails de ce que ce camping-car offre, la série Kosmo partage plusieurs dénominateurs communs dans chacun des modèles. Par exemple, en matière de confort, le plan de travail et la table de la cuisine sont équipés de systèmes anti-rayures et anti-empreintes digitales. Les lits arrière sont équipés de sommiers à lattes, un lit basculant électrique est disponible en option et la porte de la salle de bain peut être utilisée comme cloison pour la zone de vie centrale (Kosmo 509, 509L et 512).

Mais il y a aussi des détails de design exclusifs, comme le carénage avant monobloc en fibre de verre avec grand puits de lumière intégré, ainsi que les fenêtres de haute qualité avec cadres en aluminium, stores et moustiquaires, les coffres de pavillon blanc brillant avec poignées métalliques et composants mécaniques de haute qualité, ou encore l'éclairage indirect réglable réparti dans toute la cabine.

Du point de vue technique, les murs et le toit sont dotés d'une isolation en polystyrène EPS, d'un toit anti-grêle en fibre de verre et de parois latérales en aluminium anti-jaunissement. Mais aussi, le système de chauffage et la chaudière de 6kW avec distribution de chaleur et gaines dans tout l'intérieur, y compris le garage arrière, avec panneau de commande numérique programmable (uniquement avec le Smart Home Pack).

Il y a également un réfrigérateur de 140 litres avec choix automatique de la source d'énergie et un système électrique avec chargeur de batterie automatique de 18 A, associé à une batterie de service haute performance de 95 A sans entretien.

En ce qui concerne les réservoirs, celui d'eau propre a une capacité de 110 litres et est facilement accessible pour le nettoyage et l'inspection, y compris une pompe à eau électrique à immersion de grande capacité. La zone des toilettes comprend un WC de 18 litres (résistant au gel) avec une cuvette pivotante et une cassette amovible , tandis que le compartiment à gaz peut accueillir deux bouteilles de 10 kilogrammes. Le système est équipé de tuyaux de gaz en acier et de vannes d'isolement de sécurité.

Sur le plan mécanique, Laika s'appuie sur Fiat comme plate-forme pour développer son camping-car profilé. Plus précisément, il est basé sur un châssis-cabine Ducato 35 Light, équipé d'un moteur turbodiesel 2.2 Multijet Euro 6D de 140 ch, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le poids maximal en ordre de marche est de 2869 kg. Des versions plus grandes sont également disponibles avec des moteurs de 160 ch et 180 ch.

Enfin, comme pour tout autre constructeur, les prix varient en fonction du concessionnaire et de la configuration du modèle choisi. Il est donc très difficile de vous donner un prix de départ fixe pour la gamme Kosmo.

Source et photos : Laika