Au début des années 2000, le monde de l'automobile est frappé par une nouvelle mode inaugurée quelques années plus tôt par la Mercedes SLK, à savoir les voitures à carrosserie coupé-cabriolet. Il s'agissait de modèles à toit métallique pliant qui, pendant quelques années, ont supplanté les cabriolets traditionnels à toit en tissu.

Parmi les premiers modèles à suivre "à distance" l'exemple de Mercedes, on trouve la Peugeot 206 CC, qui, comme l'indique le communiqué de presse de sa présentation, est proposée comme "le premier coupé-cabriolet qui ne s'adresse pas uniquement au marché des voitures de luxe".

64 ans après l'Éclipse

Pour Peugeot, ce n'était pourtant pas une première : en le présentant au Salon de Genève 1998, sous la forme du concept-car "20Coeur", la Maison du Lion avait évoqué un illustre ancêtre, plus de 60 ans auparavant. Nous parlons de la 402 Éclipse, née en 1934 et dotée d'un toit en une seule pièce qui pouvait être logé dans l'imposante queue.

La 206 CC finale a été introduite sur le marché en 2000 sans changement particulier par rapport au prototype.

Construite sur la base de la Peugeot 206, la 206 CC en reprend l'empattement, la voie, le train avant et les organes mécaniques. Les différences résidaient dans sa partie arrière volumineuses, qui abritait le toit réalisé par Hulieuz, lequel nécessitait un espace considérable, à tel point que les deux sièges arrière, bien que la voiture soit plus longue de plus de 15 cm que les autres 206, étaient très sacrifiés et en pratique presque inutilisables.

28 secondes au total

L'ouverture et la fermeture du toit métallique rétractable ont été confiées à un système composé de deux bras qui déplaçaient deux panneaux mobiles et solidaires (le toit supérieur et la lunette arrière) grâce à deux vérins électro-hydrauliques, tandis qu'un autre dispositif ouvrait la partie arrière vers l'extérieur.

Cela se fait au moyen d'un bouton qui déclenche la procédure de passage de la configuration coupé à cabriolet et vice versa. Le temps total pour effectuer l'ouverture ou la fermeture du toit était de 28 secondes.

Également Diesel

Initialement disponible avec les moteurs 1.6 110 ch et 2.0 136 ch, le restylage 2003 de la Peugeot 206 CC a également introduit un turbodiesel, le 1.6 109 ch HDi, ce qui en fait l'un des premiers coupés-cabriolets à être équipé d'un moteur diesel.

Après plus de sept ans de bonnes ventes, malgré quelques défauts (outre l'espace limité dans l'habitacle, il y avait l'étanchéité imparfaite des joints qui, au moins au début de la production, mettait en évidence quelques problèmes d'infiltration d'eau) et sans modification substantielle (hormis le retrait du moteur 2.0 de la liste), la carrière de la Peugeot 206 CC a pris fin en mars 2007, quelques mois avant la sortie de sa remplaçante : la nouvelle 207 CC.

En conséquence, Peugeot est l'un des rares constructeurs à pouvoir se targuer de deux générations consécutives de coupés-cabriolets dans ce segment, ainsi que dans le segment des compactes, avec les 307 CC et 308 CC ; un exploit que beaucoup d'autres constructeurs n'ont pas atteint, se limitant à une seule série hâtivement retirée de la liste lorsque, au cours de la dernière décennie, ce type de voiture a entamé son déclin rapide.