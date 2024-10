Peugeot a l'ambition de devenir leader dans le domaine du véhicule électrique parmi les grandes marques européennes. Avec la E-208, la marque au lion est déjà en tête du segment électrique B, en Europe. La nouvelle E-408, qui sera présentée au salon de Paris en première mondiale, va venir compléter la gamme composée de 12 modèles EV.

Pour faciliter la transition des clients vers des véhicules électrifiés, chaque Peugeot propose également une version hybride et/ou hybride rechargeable grâce à des plateformes multi-énergies. Tous les modèles sont équipés de services connectés et d'intelligence artificielle ChatGPT 4, développés pour permettre une interaction fluide avec le véhicule.

Galerie: Peugeot E-408 (2025)

18 Photos Peugeot

La 408 est un crossover de 4,69 mètres basé sur la plateforme EMP2, tout comme la 308 et l'Opel Astra. La représentante française est située dans le segment D et effectuera le travail d'une berline traditionnelle mais avec une esthétique plus moderne.

La version électrique a déjà été annoncée dans le cadre de la première mondiale de la 408. Grâce à la base EMP2, la technologie embarquée est la suivante : 115 kW (156 ch) comme dans la E-308, plus une batterie d'une capacité de 54 kWh (51 kWh nets). Et l'autonomie ? Comptez environ 400 kilomètres.

Toujours l'option hybride

Cette batterie possède une chimie NMC811 (80 % nickel, 10 % manganèse et 10 % cobalt) avec une charge de 100 kW, au maximum, en courant continu ou jusqu'à 11 kW en mode alternatif. En parlant d'autonomie, Peugeot annonce jusqu'à 700 kilomètres avec une seule charge pour le E-3008.

Galerie: Peugeot E-3008 en test

3 Photos

Ce n'est pas un nombre record, mais jusqu'à présent c'était l'apanage des modèles de luxe, comme la Lucid Air, la Mercedes-Benz EQS ou la Tesla Model S. Le E-5008 est également très proche de ce chiffre, même s'il ne l'atteint pas en raison de ses dimensions et de son apparence.

Pour en revenir à la 408, elle peut désormais être achetée en hybride léger de 136 ch (badge Eco) ou en hybride rechargeable avec un combiné de 180 et 225 ch (étiquette 0). La version électrique sera à découvrir entre le 14 et le 20 octobre.