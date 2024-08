BMW, MINI, Volkswagen, Audi et Skoda seront présents au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. L'événement, qui se tiendra du 14 au 20 octobre, se fera bien en la présence de trois marques du groupe Renault (Renault, Dacia et Alpine) et de deux marques françaises de Stellantis (Citroën et Peugeot).

Et la liste s'allonge car outre la confirmation de la venue de plusieurs marques allemandes, on notera aussi la participation de Ford, mais aussi de Kia, BYD, ainsi que Seres, Xpeng et d'autres marques asiatiques.

Un retour prometteur ?

Ces dernières années, le Mondial de l'Automobile de Paris, comme d'autres événements similaires, a particulièrement souffert. En 2020 il n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid puis, en 2022 (le Mondial de l'Automobile de Paris se tient historiquement tous les deux ans en alternance avec le principal salon automobile allemand, l'IAA, organisé par le VDA), l'évènement a repris en petit format, avec la présence uniquement des constructeurs automobiles français et de BYD.

L'édition 2024 s'annonce donc (plus) intéressante et offre un signe d'espoir pour les événements européens (rappelons que l'important Salon automobile de Genève a été annulé). La prochaine IAA aura lieu à Munich en 2025.

Qui sera là... ou pas ?

Volkswagen sera présent au Mondial de l'Automobile de Paris avec sa division véhicules utilitaires légers et présentera le SUV sept places Tayron et le concept ID GTI. Audi dévoilera le Q6 e-tron ainsi que la future A6 e-tron, et peut-être même le lifting de l'e-tron GT.

Parmi les marques qui ont informé Automotive News Europe qu'elles ne participeraient pas au Mondial de l'Automobile de Paris figurent Mercedes, les marques du groupe Volkswagen Cupra et Seat, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki et les marques Geely (Volvo, Polestar et Zeekr). Toyota et les marques non françaises de Stellantis (Alfa Romeo, Fiat et Lancia) font partie des "indécis", même si les organisateurs ont pourtant confirmé la présence d'Alfa. Pour l'heure, les chinois MG, Chery et Great Wall sont absents ainsi que les gros constructeurs de supercars ...

Les marques confirmées au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 :

- Alfa Roméo

- Alpine

- Audi

- BMW

- BYD

- Cadillac

- Citroën

- Dacia

- DS

- Gué

- Forthing

- GAC

- Hongqi

- Kia

- Maxus

- MINI

- Peugeot

- Renault

- Seres

- Skoda

- Skyworth

- Volkswagen

- Xpeng