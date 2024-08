Stellantis propose un plan de départs volontaires à son personnel salarié basé aux États-Unis. Ce dernier compte actuellement environ 11 000 personnes. Les réductions de postes ne sont jamais un bon signe, mais cette nouvelle intervient moins d'une semaine après que le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a menacé de fermer les marques de l'entreprise qui ne rapportaient pas d'argent.

Les détails du rachat ne sont pas disponibles. Automotive News cite un courriel de l'entreprise envoyé aux employés le 30 juillet, indiquant que les rachats étaient disponibles pour tous les postes salariés jusqu'à la vice-présidence. D'autres informations concernant les offres spécifiques devraient être communiquées aux employés dans le courant du mois d'août. On ne sait pas combien d'offres seront faites, mais si trop peu de personnes acceptent l'indemnité de départ volontaire, des licenciements forcés pourraient s'ensuivre.

Un représentant de Stellantis a fait la déclaration suivante à Motor1 :

"Alors que Stellantis continue de faire face aux pressions inflationnistes et, surtout, de fournir aux consommateurs des véhicules abordables de la plus haute qualité, nous restons concentrés sur la prise des mesures nécessaires pour réduire nos coûts afin de protéger la viabilité à long terme de l'entreprise. L'une de ces mesures consiste à proposer un plan de départ volontaire aux employés américains exerçant certaines fonctions. Des informations plus détaillées seront dévoilées aux employés éligibles à la mi-août."

Lors de la conférence téléphonique financière de la semaine dernière, M. Tavares a expressément mentionné Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il a déclaré que le redressement des opérations nord-américaines était une priorité pour l'entreprise, notamment en ce qui concerne une stratégie de marketing inefficace et des stocks de véhicules élevés. Les ventes de FCA ont chuté de 21 % au cours du deuxième trimestre et de 16 % au cours du premier semestre de l'année. Toutes les marques sont en baisse, à l'exception de Fiat et d'Alfa Romeo, bien qu'aucune n'atteigne le volume de ventes de sociétés telles que Jeep ou Ram.

Le déclin de FCA est sans aucun doute l'une des raisons pour lesquelles Stellantis a enregistré une baisse de 48 % de ses bénéfices nets mondiaux.

"C'est un euphémisme de dire que les résultats du premier semestre 2024 ont été décevants et humiliants", a déclaré M. Tavares. "Il s'agit d'une convergence parfaite de plusieurs vents contraires que je vais vous décrire dans une période très transitoire qui ouvre la voie à un blitz de 20 nouveaux produits."