Stellantis « n'a pas l'intention de vendre la marque au Trident, pas plus qu'elle n'a l'intention de regrouper Maserati avec d'autres groupes de luxe italiens ». Par ces mots, le groupe dirigé par le PDG Carlos Tavares dément les rumeurs de presse selon lesquelles il aurait l'intention de vendre Maserati ou de la ramener sous le contrôle de Ferrari.

La note officielle fait également état d'un « engagement inconditionnel en faveur de l'avenir prometteur de Maserati en tant que seule marque de luxe parmi les 14 marques de Stellantis ».

L'hypothèse selon laquelle Stellantis voulait vendre Maserati était née, rappelons-le, suite aux propos tenus par la directrice financière, Natalie Knight, lors de la présentation des résultats du premier semestre 2024 de Stellantis : « Il pourrait y avoir une évaluation dans le futur pour savoir quelle est la meilleure maison pour Maserati ».

La clarification sur l'engagement de Stellantis à « créer le plus de valeur possible pour la marque » n'avait pas suffi à faire taire les rumeurs sur une éventuelle vente, étant donné que le groupe n'a pas bien démarré en 2024 (bénéfices divisés par deux) et que seule la performance de Maserati avait été mentionnée (les ventes sont passées de 15 300 unités au premier semestre 2023 à 6 500 unités en 2024).

L'entreprise précise désormais que Maserati est dans une phase de transition vers l'électrification avec le programme Folgore BEV qui sera complété par des versions ICE pour la Granturismo et des versions hybrides pour la Grecale, tandis que les successeurs de la Quattroporte et de la Levante sont en cours de préparation.

Même l'hypothèse d'un retour sous l'aile de Ferrari ne trouve « aucune correspondance dans le contexte de la stratégie de Maserati dans le cadre du plan stratégique à long terme "Dare Forward 2030". Pour Stellantis, Maserati représente le « luxe » et continuera à se concentrer sur « les désirs de ses clients ».

Stellantis a ensuite profité de l'occasion pour réitérer « son engagement envers son large portefeuille de 14 marques emblématiques » et pour rappeler que « chacune d'entre elles a un horizon de 10 ans pour construire une activité rentable et durable ».

Stellantis n'a pas l'intention de vendre la marque au Trident, pas plus qu'elle n'a l'intention de regrouper Maserati avec d'autres groupes de luxe italiens.

Stellantis réaffirme son engagement inconditionnel en faveur de l'avenir prometteur de Maserati, seule marque de luxe parmi les 14 marques de Stellantis. Maserati est en phase de transition vers l'électrification avec le programme Folgore BEV : aujourd'hui, la marque au Trident propose les GranTurismo et GranCabrio en versions ICE et BEV, la Grecale en versions ICE, mild hybrid et BEV, tandis que nous confirmons que les successeurs de la Quattroporte et de la Levante sont également en cours de préparation.

Les déclarations faites à cet égard ne s'inscrivent pas dans le contexte de la stratégie de Maserati dans le cadre du plan stratégique à long terme « Dare Forward 2030 » de Stellantis.

La mission de Maserati est d'écrire l'avenir de la mobilité en offrant les meilleures performances dans le segment du luxe, en se concentrant sur les désirs de ses clients. Pour atteindre ses objectifs, la marque s'adresse à un public très spécifique. C'est pourquoi Maserati met en œuvre une série d'initiatives visant à étendre sa présence sur le marché mondial, à renforcer son image de marque et à souligner le caractère unique de ses produits. Maserati est confronté à un défi majeur et doit rester concentré sur ses objectifs dans les mois à venir.

Stellantis réaffirme son engagement envers son large portefeuille de 14 marques emblématiques et souligne que chacune d'entre elles a un horizon de 10 ans pour construire une activité rentable et durable, tout en reconnaissant que la volatilité du marché et les situations temporaires peuvent entraîner des fluctuations.