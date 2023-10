La nouvelle Maserati Quattroporte sera produite dans l'usine de Mirafiori, dans le sud de la ville de Turin. La nouvelle a été pratiquement "spoilée" par le syndicat Uilm, qui anticipe ainsi l'annonce officielle de Stellantis.

Une nouvelle "spoilée" par le syndicat Uilm

C'est ce qu'affirment Gianluca Ficco, secrétaire national de l'Uilm en charge du secteur automobile, et Luigi Paone, secrétaire de l'Uilm de Turin, à l'issue d'une rencontre ces derniers jours entre le syndicat et l'entreprise. Les deux membres du syndicat ont également confirmé la naissance, à Turin, des autres voitures de sport Maserati et de la Fiat 500 électrique, démentant ainsi "les rumeurs qui l'attribuaient ailleurs".

Les syndicalistes ont donc vu une partie du projet industriel de Stellantis et le commentent ainsi :

"Le nouveau plan industriel de Stellantis pour Turin prend enfin forme et assure un avenir à long terme tant pour les usines de production que pour les centres de recherche".

La Maserati Quattroporte chez elle à Mirafiori

La production de la nouvelle Maserati Quattroporte à Mirafiori, dans ce que l'on appelle le hub de Turin, aurait pu être prévisible, mais pas acquise. S'il est vrai que la ligne de production turinoise de la nouvelle Maserati GranTurismo est déjà en cours et que la GranCabrio naîtra dans les mêmes ateliers, il est également vrai que la MC20 sort de l'usine historique de Modène et que la Grecale est construite à Cassino.

Maserati Quattroporte Trofeo (2021)

Les doutes concernant la nouvelle "maison" de la Quattroporte provenaient surtout du fait que le modèle actuel, comme la Ghibli et le Levante, devrait terminer sa carrière entre fin 2023 et début 2024, ce qui coïncide avec l'abandon du moteur V8.

Ce que l'on sait de la berline de septième génération

Sur la base des dernières rumeurs et des informations actuellement disponibles, il est déjà possible d'imaginer que la nouvelle Maserati Quattroporte sera proposée exclusivement en version électrique Folgore, tandis que certaines rumeurs parlent également d'une version essence équipée du moteur V6 "Nettuno", peut-être en version hybride. Elle sera basée sur une évolution de la plateforme Giorgio qui deviendra la STLA Large.

Le centre technologique des batteries Stellantis à Mirafiori

La nouvelle Maserati aura donc pour mission de remplacer d'un seul coup le modèle sortant et la Ghibli, cette dernière n'ayant probablement pas d'héritier. Cela signifie que la Quattroporte de septième génération, dont les débuts sont attendus fin 2024, sera plus compacte que le modèle actuel, tout en conservant un style original et élégant.