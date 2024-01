Quand on pense à Maserati et à la Quattroporte, on s’imagine bien souvent la sonorité emblématique de son V8 qui l’est tout autant. Alors quand d on sait que la marque haut de gamme, de Stellantis, souhaite rendre son modèle phare électrique, il y a de quoi pousser un sacré coup de gueule. Et pourtant, ce changement de cap vient de subir un sacré revers.

Maserati rencontre actuellement des obstacles dans son cheminement vers une gamme entièrement électrique et le constructeur a annoncé l'arrêt du développement de sa grande berline alimentée par batterie, la Quattroporte Folgore. L’explication officielle de cette décision est que la marque est préoccupée par les performances de la nouvelle voiture, mais il pourrait y avoir d'autres facteurs plus inquiétants.

Des sources provenant de différents médias italiens suggèrent que Stellantis travaille actuellement sur l'analyse de rentabilisation de ce véhicule électrique et dans le cadre de mesures de réduction des coûts, le constructeur automobile aurait demandé à ses fournisseurs de réduire les prix des pièces de 6 %, après une demande de réduction similaire en 2023.

Objectif 2030

Ce revers marque le troisième retard dans la gamme de véhicules électriques de Maserati, après le lancement reporté des versions électriques à batterie du coupé GranTurismo et du SUV intermédiaire Grecale. Ce dernier était initialement attendu pour 2023 mais sa sortie est désormais prévue plus tard cette année. Une version zéro émission de la GranCabrio est également en cours de développement pour une sortie prévue en 2024. La GranTurismo Folgore est enfin en vente et les livraisons sont en cours.

Une autre partie du plan "Dare Forward 2030" pour une électrification complète comprend le Levante. D'ici le milieu de la décennie, le SUV devrait également recevoir une version entièrement électrique complétant la gamme EV de la marque. Selon les premiers détails, le Levante Folgore devrait être propulsé par une version moins puissante de la configuration à trois moteurs de la GranTurismo Folgore.

Les défis de production de l’entreprise vont cependant au-delà des retards de développement. Stellantis aurait temporairement licencié 1 000 ouvriers de production Maserati dans l'usine Mirafiori de Turin, en Italie, du 12 février au 3 mars. C’est dans cette dernière que la Quattroporte, le Levante et le grand coupé GranTurismo sont produits.