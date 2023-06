Le programme de personnalisation de Maserati s'enrichit d'une nouvelle paire de couleurs imagnées essinées par David Beckham. Elles font partie de la première collection Fuoriserie Essentials de la société, qui permettra à des personnalités privilégiées de collaborer avec la marque.

La collection Fuoriserie DB Essentials est disponible dès maintenant sur demande pour la supercar MC20 et le crossover Grecale. Les couleurs, le bleu "Night Interaction" et le vert "Verde Royale", s'inspirent du portefeuille vintage de Maserati. Le coupé Ghibli de 1967 a inspiré le bleu extérieur, que Beckham a associé au cuir fauve de l'intérieur.

La rare Maserati Quattroporte Royale de 1986 a inspiré le vert. Le constructeur n'en a produit que 51 exemplaires. La nouvelle couleur est associée à une sellerie en cuir marron à l'intérieur. Les voitures arborant une couleur de la collection reçoivent une plaque métallique célébrant la collaboration. Elle se trouve entre les sièges avant, sur la console centrale de la Grecale et entre les appuis-tête de la MC20.

La collaboration de Maserati intervient alors que les constructeurs automobiles prennent conscience de la valeur que les clients accordent à la personnalisation de leurs véhicules. Ferrari, Mercedes-Benz, Lamborghini et d'autres proposent une liste élargie de choix stylistiques dans le cadre de programmes de personnalisation. Ces programmes offrent souvent des options telles qu'une palette de couleurs plus large, des choix de sellerie uniques et des garnitures spéciales à ceux qui sont prêts à payer un supplément pour personnaliser leur véhicule, et les constructeurs automobiles ne veulent pas passer à côté de ce profit.

La collection Fuoriserie DB Essentials n'est disponible que sur les modèles MC20 et Grecale. Le programme Fuoriserie de Maserati, plus large, est disponible sur le reste de la gamme, qui est en pleine croissance. Maserati devrait lancer la Quattroporte EV l'année prochaine, et des rumeurs annoncent l'arrivée prochaine de la nouvelle génération de Levante. Ces deux modèles seront prêts à être personnalisés dans le cadre du programme Fuoriserie.