L'école polytechnique de Milan l'a baptisé "1000-MAD" (1000 Miglia Autonomous Drive). Traduisant le mot "mad" de l'anglais, ce projet, qui vise à rendre une Maserati MC20 Cielo capable de rouler seule, sans chauffeur, sur le parcours des 1000 Miglia, peut aussi être défini comme un peu fou, courageux et donc "mad", dans le bon sens du terme.

En effet, les 1000 Miglia 2023 donnent le coup d'envoi de la première expérimentation au monde de l'utilisation d'un véhicule à conduite autonome sur une distance de plus de 1500 km, en s'attaquant à certains tronçons du parcours de l'édition de cette année (les traversées des villes de Bergame, Brescia, Milan, Ferrare, Modène et Parme).

La prochaine étape consistera à participer à la 1000 Miglia 2024 en conduite autonome sur l'ensemble du parcours, dans le respect des règles du code de la route, comme le prévoit la course historique par étapes de régularité, qui se déroule en mélange avec la circulation automobile normale.

Un projet de recherche sur de "vraies" routes

Outre la collaboration avec les 1000 Miglia, Maserati et d'autres sponsors et partenaires techniques, cette initiative bénéficie du patronage du MOST (Centre national pour la mobilité durable) et est soutenue par le ministère des Infrastructures et des Transports, ainsi que par les municipalités qui fourniront les autorisations pour le passage de la voiture autopilotée MC20.

À la fin des 1000 Miglia 2023, l'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Sergio Savaresi travaillera pendant un an sur le développement de l'intelligence artificielle, en entraînant la Maserati MC20 Cielo sur un itinéraire présentant des caractéristiques similaires à celles des 1000 Miglia : routes municipales, provinciales et nationales et, en partie, même des tronçons d'autoroute.

Plusieurs départements de l'École polytechnique de Milan sont impliqués, pour s'occuper

non seulement de la partie technologique, mais aussi de la conception du véhicule (et d'autres aspects tels que les vêtements de l'équipe), de la communication et de la gestion d'un projet très articulé, en coordination avec l'Observatoire de la voiture connectée & Mobility.

Une supercar italienne à conduite autonome

La décision d'utiliser la Maserati MC20 Cielo permet de renouer symboliquement avec le passé d'une course comme les 1000 Miglia (impliquant une marque historique de la Motor Valley comme le Trident), mais aussi de représenter les technologies les plus modernes des supercars nées au Pays des moteurs, qui vont de pair avec l'avant-garde scientifique de l'intelligence artificielle, étudiée à l'École polytechnique.

Le copilote humain

Comme l'exigent les autorisations pour ce type d'essais sur route, il y aura toujours un copilote humain à bord de la MC20 pour superviser les systèmes de conduite autonome : Matteo Marzotto, qui a participé à plusieurs éditions de l'historique 1000 Miglia. Un autre lien symbolique est ainsi créé entre l'avenir de l'automobile, grâce au projet 1000-MAD hébergé par une course connue dans le monde entier sous le nom de Freccia Rossa, et son passé, qui célèbre les 70 ans de la victoire de l'oncle Giannino Marzotto dans les 1000 Miglia de 1953.

Ce lien entre le conducteur humain et l'intelligence artificielle sera physiquement reproduit par un objet d'art moderne, en cours de développement au département de design du Politecnico, présenté à l'ouverture des 1000 Miglia et qui accompagnera Matteo Marzotto tout au long du parcours.

Conduite autonome en Italie

En partant de Brescia, en arrivant à Rome et en revenant, faire les 1000 Miglia avec un prototype de conduite autonome est aussi l'occasion de présenter cette nouvelle frontière de la mobilité à ce que l'on appelle le "grand public".

En fait, l'Observatoire de la voiture connectée & Mobility de l'École polytechnique de Milan a recueilli des données qui divisent les partisans et les opposants à l'utilisation d'une voiture à conduite autonome à 50-50. Parmi les raisons invoquées par les partisans, on trouve la possibilité d'effectuer d'autres activités pendant le trajet (45 %) et une plus grande sécurité (31 %), tandis que les opposants ne sont pas convaincus de devoir laisser le contrôle de la voiture à l'intelligence artificielle (37 %) et se sentent moins en sécurité (33 %).

L'initiative 1000-MAD vise également à rassembler les principaux centres de recherche et territoires actifs en Italie et à l'étranger sur le sujet; à collecter et publier des données pour développer des stratégies industrielles et de nouvelles technologies, ainsi que des données pour surveiller le territoire italien jusqu'à l'obtention d'un indice de préparation à la conduite autonome IA qui peut aider les administrations à orienter leurs politiques (et leurs ressources) sur les questions prioritaires pour ce territoire.

En outre, ce sera l'occasion de renforcer l'expertise scientifique et technologique italienne dans un contexte expérimental unique sur la mobilité autonome.