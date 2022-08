DMC "aiguise" les pointes du Trident avec un kit agressif et une mise à niveau majeure du V6. Ce sont les principaux aspects du tuning concocté par l'atelier allemand pour la Maserati MC20 (et la variante cabriolet Cielo).

Pour l'instant, le préparateur n'a dévoilé les modifications qu'à travers des rendus, mais l'idée est de mettre bientôt la main sur un véritable exemplaire et de le personnaliser de fond en comble.

Au nom de l'aérodynamisme et de la légèreté

Le kit baptisé "Sovereign" se compose principalement d'un pare-chocs avant redessiné avec des prises d'air inspirées de la GT3, une calandre plus large et des appendices aérodynamiques en carbone. Le capot est désormais en matériau composite, tandis que le spoiler est en fibre de carbone et a été développé spécialement pour Maserati.

La série de personnalisation comprend également un diffuseur plus large et des jupes plus volumineuses pour donner à la MC20 un aspect encore plus écrasé au sol. Quant aux roues, DMC a monté des pneus 255/30 R20 à l'avant et 305/30 R21 à l'arrière avec des jantes en alliage créées par la société canadienne Pur Wheels.

Un nouvel intérieur et un V6 encore plus vigoureux

DMC a également mis à jour les garnitures intérieures en couleur rouge cerise (pour les assortir à la couleur de la carrosserie). Bien qu'il n'y ait pas de photos de l'intérieur, le tuner assure que du cuir souple produit par des artisans a été utilisé et que des éléments tels que le pédalier en aluminium et le volant au design encore plus sportif ont été revus.

En outre, le V6 Nettuno de 3 litres de la MC20 a été "gonflé" grâce à un recalibrage de l'ECU, un filtre à air différent et un nouveau système d'échappement. Ainsi, la Maserati est passée de 630 ch et 730 Nm à 725 ch et 876 Nm. DMC ne mentionne pas les améliorations de performances, mais l'accélération de 0 à 100 km/h devrait être inférieure à 2,9 secondes et la vitesse de pointe supérieure à 325 km/h.