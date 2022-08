Après la création du groupe Stellantis et le lancement de la MC20 équipée du tout nouveau moteur V6, Maserati vit un véritable chamboulement. Le constructeur italien s'apprête aussi à passer à l'électrique, d'ailleurs, après le lancement de la version thermique de 630 ch, la MC20 arrivera également en déclinaison purement électrique.

La marque vient aussi de lancer le Grecale et s'apprête à dévoiler la nouvelle génération de sa sportive, la GranTurismo. Nous apprenons aujourd'hui que la Ghibli ne sera pas reconduite et qu'elle sera abandonnée dès 2024. La stratégie de Maserati est en fait un peu plus subtile, car si la Ghibli va prendre sa retraite, Maserati va reconduire et raccourcir la taille de la Quattroporte qui aura les mêmes dimensions que sa défunte petite sœur.

Galerie: Maserati Ghibli MC Edition

14 Photos

Pour faire simple, Quattroporte et Ghibli vont fusionner dans les années à venir. Le nom Ghibli disparaitra mais son gabarit survivra. En somme, les clients pourront s'offrir une nouvelle Quattroporte de la même taille que l'actuelle Ghibli.

"Le plan à long terme est que la Ghibli sera remplacée par la Quattroporte, ces deux modèles ne feront qu'un. La Quattroporte deviendra donc un [modèle] à empattement court, de la taille de la Ghibli, mais appelé Quattroporte. Pour être honnête, ce segment [des grandes voitures] [dans lequel la Ghibli est en concurrence] a beaucoup perdu de sa superbe", a déclaré Grant Barling, directeur général de Maserati Australie.

Il est clair que les clients préfèrent actuellement les SUV et les crossovers aux berlines. C'est pour cette raison que le Levante sera reconduit, et qu'il existera aussi bien en variante thermique qu'électrique.

Le directeur de Maserati Australie a aussi rappelé que le moteur V8 de 3,9 litres bi-turbo d'origine Ferrari ne sera plus utilisé par Maserati. Il sera remplacé par le V6 Nettuno développé en interne, mais celui-ci ne connaîtra probablement pas une longue carrière, car Maserati deviendra un constructeur de véhicules électriques dès 2030.

La Maserati Ghibli n'a été immatriculée qu'à 1434 exemplaires en Europe en 2021. Sa concurrente, la BMW Série 5, a convaincu 53 936 clients lors de la même année.