Le Grecale est la voiture la plus importante pour Maserati depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire quelques décennies. Elle a pour mission de redonner des couleurs aux ventes de la marque et sera commercialisée dans le monde entier, et notamment aux États-Unis et en Chine, ses deux marchés de prédilection. Un objectif ambitieux pour le deuxième SUV de la firme de Modène, après le Levante.

Le Grecale est donc né expressément pour conquérir le monde. C'est donc avec ce modèle que nous inaugurons notre nouvelle rubrique baptisée "Global Review" chez Motor1.com, un essai international en quelque sorte avec différentes journalistes de nos rédactions du monde entier.

Un SUV premium à l'accent italien

S'il est vrai que, dans la catégorie des SUV haut de gamme, les Allemands ont été les premiers à dégainer, Maserati compte bien venir jouer les trouble-fêtes dans un ordre déjà bien établi.

Le Grecale repose sur la plateforme Giorgio, une plateforme partagée avec le Stelvio de chez Alfa Romeo. Cette architecture permet au SUV transalpin d'accueillir deux motorisations micro-hybrides, une version Trofeo de 530 ch et, bientôt, une variante 100 % électrique baptisée Folgore.

Comme vous allez le voir à travers notre vidéo, le Grecale ne nous a pas franchement déçus, bien au contraire. Direction, suspension, boîte de vitesses : tout est réglé pour garantir une expérience de conduite qui garantit performance, dynamisme et confort.

Le tout avec une sonorité très "latine", et pas seulement pour la version Trofeo et son V6 Nettuno (dérivé de la nouvelle MC20) car, comme nous allons le voir, le quatre cylindres 2,0 litres chante aussi plutôt bien.

Le style extérieur arbore des formes à la fois athlétiques et plutôt classiques, capables à la fois de transmettre tout l'ADN de Maserati, mais aussi de donner au SUV italien un aspect plus moderne.

Il en va de même pour l'intérieur, qui témoigne d'un savoir-faire artisanal qui se perpétue, même après tant d'année, avec la présence de matériaux de grande qualité.

L'aspect technologique n'est certainement pas négligé, bien au contraire, en témoigne la présence de deux écrans tactiles au centre de la planche de bord : le premier permet de contrôler le système d'info-divertissement, tandis que le second permet de gérer la ventilation ou encore l'activation des aides à la conduite.

Dans les coulisses de notre "Global Review"

Le Maserati Grecale a été conçu et fabriqué en Italie, et plus précisément au sein de l'usine de Cassino. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'Italie, pour notre premier essai international, un essai complet et partagé avec plusieurs journalistes des autres éditions de Motor1.com.

Lorenzo Curatti (Motor1 Italie), Clint Simone (Motor1 US) et Stefan Wagner (Motor1 Allemagne) nous ont rejoints pour cette première expérience qui ne sera certainement pas la dernière.

Comme lieu de tournage, nous avons choisi les fantastiques routes de l'Ombrie, une région située entre la Toscane, le Latium et les Marches. Souvent appelée le cœur vert du pays, elle est réputée pour ses villes médiévales perchées sur les reliefs. Et nous remercions très chaleureusement le sublime château de Titignano pour son accueil durant nos essais et notre tournage.